Santos fica perto de acertar a contratação de Thiago Maia, do Inter

O Santos avançou pela contratação do volante Thiago Maia, do Internacional. O Peixe pagará 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) à vista ao Colorado pelo meio-campista. Além disso, o clube santista vai assumir a dívida que o time gaúcho ainda possui com o Flamengo pelo jogador de 27 anos. A informação é da “ESPN”.

Ao todo, o Internacional ainda tinha que pagar 4 milhões de euros (quase R$ 24 milhões) ao Flamengo. No entanto, o Santos conseguiu reduzir para 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões) para concretizar o negócio. Assim, a transação deve sair por um total de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões).

Thiago Maia é cria da base do Santos, onde permaneceu até 2017. O volante saiu do Brasil para atuar no Lille. Depois, voltou, contratado pelo Flamengo, onde chegou em 2020 e ficou até o ano passado. Pelo Inter, disputou 32 partidas e marcou dois gols.

Por fim, o Santos ainda tenta a contratação do meio-campista argentino Rodrigo Villagra, de 23 anos, do River Plate. Porém, o Peixe terá que enfrentar a concorrência do futebol europeu. O CSKA Moscou, da Rússia, aliás, já negocia há um tempo a contratação do jogador.

O Santos, aliás, já contratou dez reforços: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Léo Godoy, os meias Thaciano e Zé Rafael e os atacantes Neymar, Deivid Washington, Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Tiquinho Soares.

