PSG arrasa Brest e está com vaga às oitavas da Champions nas mãos

O Paris Saint-Germain obteve excelente resultado nesta terça-feira, 11/2, no jogo de ida da repescagem da Champions. Afinal, enfrentou o Brest, que manda seus jogos da Liga dos Campeões no Rondounou, em Guingamp, e venceu o rival por 3 a 0. Vitinha, de pênalti, abriu o placar e Dembélé ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Dembélé fez mais um. O jogo de volta será no dia 19, no Parc des Princes, em Paris. Assim, caso perca por até dois gols, o PSG avança. Se perder por três gols, a decisão irá para os pênaltis. Porém, se o Brest ganhar por 4 ou mais gols de vantagem, será ele o classificado. Contudo, essa situação parece improvável.

PSG e Brest não terminaram no Top 8 na fase de pontos corridos da Champions, que garantiu vaga direta às oitavas. Assim, como ficaram entre 9º e 24º lugares, estão jogando a repescagem. O PSG terminou em 15º e o Brest em 18º. Graças à melhor colocação, o Paris tem o direito de jogar a volta em casa.

PSG abre frente no primeiro tempo

No início do jogo, o PSG quase levou um gol bizarro. Donnarumma recebeu uma bola atrasada, mas chutou em cima de Ajorkué. Por muita sorte, ela foi para fora. Seria um dos gols mais estranhos dos últimos anos. Contudo, o PSG tinha maior posse de bola (61%), com Barcola e Dembélé oferecendo perigo ao gol de Bizot. Assim, abriu o placar aos 19 minutos, quando Dembélé finalizou e a bola bateu na mão aberta de um defensor. Pênalti que Vitinha bateu e converteu. O Brest quase empatou em duas oportunidades. Na primeira, Sima cabeceou na trave após escanteio. Pouco depois, Hakimi, querendo rechaçar um cruzamento, mandou a bola na trave.

Paris amplia

No segundo tempo, logo aos dois minutos, Sima chutou, Donnarumma espalmou e a bola ainda bateu na trave. Assim, era a terceira bola que o Brest mandava no poste do rival. Aos quatro, o PSG chegou a fazer um gol, com Barcola recebendo passe de Dembélé. Mas o VAR anulou, pois, ao receber o lançamento de Dembélé, Barcola estava impedido. O PSG estava muito mais próximo de ampliar do que de levar um gol. Aos 13, Dembélé, livre na área, isolou. Contudo, aos 21, o artilheiro não falhou. Ele iniciou a jogada, pediu uma espirrada na área e concluiu sem chance para Bizot.

Com o 3 a 0, foi só deixar o tempo passar. Afinal, a vaga às oitavas está praticamente garantida. Basta não haver um vacilo histórico na volta, em casa.

Brest 0x3 PSG

Repescagem da Champions (jogo de ida)

Data: 11/2/2025

Local: Stade de Roudourou, Guingamp (FRA)

BREST: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara; Camara (Ibrahim, Salah, 38’/2ºT), Lees-Melou (Mathias Pereira, 38’/2ºT) e Magnetti (Edimilson, 18’/2ºT); Faivre (Doumbia, 27’/2ºT), Ajorque e Sima (Baldé, 18’/2ºT). Técnico: Éric Roy.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha; Barcola (Lee, 30’/2ºT) , Dembélé (Gonçalo Ramos, 37’/2ºT) e Doue (Kvaratskhelia, 18’/2ºT) Técnico: Luis Enrique.

Gols: Vitinha, de pênalti, 21’/1ºT (0-1); Dembélé, 45’/1ºT (0-2); Dembélé, 21’/2ºT (0-3)

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia e Herzegovinia).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).

Cartões amarelos: Chadornnet (BRE); Barcola (PSG)



Jogos de ida da repescagem da Champions

Terça-feira (11/2)

Brest 0x3 PSG

Manchester City x Real Madrid – 17h

Juventus x PSV – 17h

Sporting x Dortmun – 17h

Celtic x Bayern – 17h

Quarta-feira (12/2)

Brugge x Atalanta – 14h45

Monaco x Benfica – 17h

Feyenoord x Milan – 17h

