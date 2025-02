Saiba quem é o zagueiro do Real Madrid acusado de pornografia infantil

Raúl Asencio ganhou o status de ‘solução caseira’ para Carlo Ancelotti em meio à crise de lesões sofridas pelo Real Madrid na temporada. Em paralelo às chances como substituto de Éder Militão, o jovem zagueiro tornou-se réu em uma investigação de um suposto crime sexual envolvendo menor de idade. Ele figura na lista de atletas da base merengue suspeitos de produzir e compartilhar vídeos com adolescentes de 16 anos.

O caso teria acontecido no dia 15 de junho de 2023, nas Ilhas Canárias, na costa noroeste da África, e a denúncia no dia 6 de setembro pela mãe da menor, então com 16 anos. A denunciante relatou à Guarda Civil que a vítima foi filmada sem consenso enquanto matinha relações sexuais com um dos jogadores. O conteúdo em questão foi distribuído e circulou no WhatsApp dos jogadores.

Sabe-se que Asencio não participou do ato sexual, mas não há, pelo menos por ora, clareza de seu envolvimento. As investigações trabalham com indícios de que Raúl tenha descoberto o vídeo e ajudado a repassá-lo, bem como indica o depoimento de um dos denunciados. A ordem judicial revelou a existência de conversas comprometedoras por parte dos acusados em seus históricos de celulares, com comentários depreciativos e ofensivos sobre o denunciante.

Real Madrid

Nascido em fevereiro de 2003, Raúl Asencio del Rosário tem 21 anos e é natural de Las Palmas, Espanha. Ele chegou a defender um clube local por um período, mas ingressou na academia de base do Real Madrid ainda muito novo, aos 13.

O zagueiro de 1,84 m se destaca pelo condicionamento físico e pelo poderio de decisão com a bola. Não à toa, emplacou entre os grandes destaques defensivos do Real Madrid Castilla e faz parte da lista de promessas do futebol espanhol. Raúl fez sua estreia pelo profissional como substituto de Éder Militão na goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna, pela La Liga, em setembro de 2024. De lá para cá, sob o status de “Novo Sérgio Ramos” participou de 22 jogos da temporada do clube – sua primeira no time principal.

A ‘promoção’ ao time de Carlo Ancelotti ocorreu de forma forçada devido à série de lesões que atingiram o elenco merengue nesta temporada. As opções para o setor, o brasileiro Éder Militão e o austríaco David Alaba, sofreram com rupturas nos ligamentos do joelho e se tornaram problemas para o treinador entre 2024 e 2025.

Ansencio esteve entre os titulares de Carlo Ancelotti na virada histórica sobre o Manchester City na tarde da última terça-feira (11), em pleno Etihad Stadium, pelos playoffs da Champions League. O confronto de volta está marcado para próxima quarta-feira, dia 19, às 17h, no Santiago Bernabéu.

Pena em caso de condenação

Os acusados correm o risco de pegar uma pena de um a cinco anos de prisão, de acordo com o artigo 197 do Código Penal. A determinação da pena varia de acordo com circunstâncias como idade da vítima, consentimento para gravação, conteúdo específico das imagens, entre outros.

