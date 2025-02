Brasileiro decide, e Feyenoord abre vantagem sobre o Milan na Champions

Com direito a atuação de gala de brasileiro, o Feyenoord venceu o Milan por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), saindo na frente por vaga nas oitavas de final da Champions. Igor Paixão, que jogou demais, fez o gol da vitória aproveitando falha do goleiro Maignan, em jogo no estádio de Kuip, em Roterdã.

Assim, o time holandês depende de um empate no jogo da volta dos play-offs para avançar e pegar Arsenal ou Inter de Milão na próxima fase. A partida também marcou o retorno do atacante Santi Giménez à sua ex-casa, aliás. Ele chegou ao Milan proveniente do próprio Feyenoord na última janela de transferências, passando em branco contra sua antiga equipe.

O jogo

O Feyenoord saiu na frente logo no começo, aos 3′. Reinjders tentou o gol pelo Milan, parando no arqueiro Wellenreuther. No contra-ataque, a bola parou em Igor Paixão e o brasileiro cortou para a direita antes de chutar forte. Maignan foi enganado pelo quique da pelota, aceitando o gol dos holandeses.

Em outra rara chegada do Milan, João Félix insistiu e chutou rasteiro para a fácil defesa do goleiro alemão. Já Santi Giménez sofria contra o ex-clube, sem conseguir jogadas efetivas. Ao sair, ouviu aplausos do torcedor holandês. Ele marcou 65 gols em dois anos e meio pelo Feyenoord.

Ainda no primeiro tempo, Igor Paixão quase repetiu a dose. Em jogada semelhante pela esquerda, ele finalizou de chapa e acertou o travessão de Maignan. A reposta milanista foi em contra-ataque veloz de Rafael Leão. Ele disparou do próprio campo, mas, apesar do espaço, demorou para chutar, sendo desarmado espetacularmente por Read.

O segundo tempo foi de poucas emoções. Em um dos principais lances, Igor Paixão – disparado o melhor do prélio -, tentou um gol de antes do meio-campo após deixar Walker na saudades. O lateral britânico terá dificuldade em esquecer da atuação desta quarta.

Fechado em seu campo, o Feyenoord não dava espaços ao Milan, que não conseguia criar chances. Nos contra-ataques, os holandeses também assustavam, podendo até abrir 2 a 0 e ampliar a vantagem. Num destes lances, porém, Moussa fez linda jogada, cortou dois defensores, mas chutou travado na hora de tirar o dez.

Próximos passos de Feyenoord e Milan

O duelo de volta será, então, na próxima terça-feira (18), às 14h45, no San Siro, em Milão. Ao Feyenoord basta o empate para avançar, aliás. Antes, porém, o time holandês encara o NAC Breda, fora de casa, no sábado (15), pela 23ª rodada da Eredivisie. A equipe de Roterdã surge na quinta posição, com 39 pontos, já praticamente sem chances de título.

O Milan também não vem muito bem em sua liga nacional. Afinal, ocupa a sétima posição, com 38 pontos, e encara o Verona, também no sábado, pela 25ª rodada da Serie A. Para avançar contra o Feyenoord, precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença. Se ganhar pelo placar mínimo, a decisão sairá, assim, nos pênaltis – não há mais a regra do gol fora de casa.

Play-offs da Champions – ida

Terça-feira (11/02)

Brest 0 x 3 PSG

Juventus 2 x 1 PSV

Manchester City 2 x 3 Real Madrid

Sporting 0 x 3 Dortmund

Quarta-feira (12/02)

Club Brugge (BEL) 2 x 1 Atalanta

Celtic 1 x 2 Bayern

Feyenoord (HOL) 1 x 0 Milan

Monaco 0 x 1 Benfica

