Na noite desta quarta-feira (12), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a tabela básica da Série A do Brasileirão de 2025. A competição terá início no dia 29 de março e tem previsão para encerrar no dia 21 de dezembro.

A rodada de abertura contará com os dez jogos que ocorrerão entre os dias 29 e 31 de março. Mas os estádios e horários ainda serão definidos pela entidade. Aliás, o destaque vai para o confronto entre Palmeiras e Botafogo, campeões do torneio em 2023 e 2024, respectivamente. Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2025 – Flamengo x Internacional

– Vasco da Gama x Santos

– Palmeiras x Botafogo

– São Paulo x Sport

– Red Bull Bragantino x Ceará

– Cruzeiro x Mirassol

– Grêmio x Atlético-MG

– Bahia x Corinthians

– Fortaleza x Fluminense

– Juventude x Vitória Interrupção para o Mundial de Clubes O calendário de jogos inclui uma interrupção de um mês entre a 12ª e 13ª rodadas, devido à realização do Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho e contará com a participação de quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Veja o calendário completo do primeiro turno do campeonato