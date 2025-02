Fluminense realiza ajustes na semana livre e tenta recuperar Thiago Silva

O elenco do Fluminense teve dois dias de folga e se reapresentou na última terça-feira (11) no CT Carlos Castilho. Desde então, a equipe deu início a preparação para as duas últimas rodadas da Taça Guanabara. A primeira delas acontece no domingo (16), às 16h (de Brasília), diante do Nova Iguaçu, no Maracanã. Apesar do tropeços e de estar fora do G4, no momento, a equipe ainda tem chance de avançar.

Com 11 pontos, o Tricolor ocupa a 9ª colocação, a dois do Sampaio Corrêa, atual quarto colocado e último na zona de classificação para a semifinal do Estadual. A partida do próximo domingo (16), portanto, ganhou contorno de decisão, visto que o adversário tem 13 pontos e também está na briga por uma vaga.

O revés do Botafogo por 1 a 0 para o Flamengo, fez o rival não se distanciar e embolar ainda mais a disputa. Os comandados do técnico Mano Menezes não terão pela frente clássicos, visto que pega o Bangu na última rodada, enquanto o Alvinegro ainda enfrenta o Vasco nesta primeira fase.

Recuperação do ‘Monstro’

Como terá a semana livre, o Fluminense terá tempo para tentar recuperar Thiago Silva, que deixou o clássico com o Flamengo no intervalo com dores no pé esquerdo. Assim, logo após o jogo, o defensor iniciou tratamento com gelo no pé durante o segundo tempo. Na zona mista, Guga reclamou das condições do gramado do Maracanã e citou o Monstro como exemplo.

“O campo está muito duro, todo mundo, dos dois times, saiu falando. A bola fica viva, a bola não é das melhores, e deixa o jogo difícil de se jogar. O Thiago Silva sentiu dores no pé por causa do campo. A gente vem falando isso há tempos e tem que ver quem é o responsável para tomar uma atitude e mudar isso. Somos cobrados todos os dias para apresentar um bom futebol, mas fica difícil assim. Não é querendo botar a culpa em outra coisa, mas tem que o ver o que tem ser feito para mudar”, disse o lateral.

