Preparador físico aceita proposta do futebol mexicano e deixa o Fluminense

O Fluminense terá um desfalque importante em sua comissão técnica permanente para o restante da temporada. Afinal, o preparador físico Marcos Seixas aceitou a proposta para trabalhar com André Jardine, no América, do México, e deixou o clube.

Dessa forma, o profissional coleciona convocações para a Seleção Brasileira, a ponto de ter participado das conquistas do Brasil em Olimpíadas, no Rio (2016) e em Tóquio (2021). Ele publicou em suas redes sociais uma despedida do clube carioca e agradeceu aos atletas, funcionários e diretoria.

“Depois de quase sete anos chegou ao fim a minha segunda passagem pelo Fluminense. Gostaria de agradecer a todos os atletas, funcionários, diretoria e torcedores que de alguma forma contribuíram e me ajudaram durante todo esse período. O Fluminense é um clube muito especial pra mim. Me formou como profissional e ser humano. Me acolheu quando ainda era estudante de Educação Física na UFRJ e depois foi me buscar no Sul do País para ser o preparador físico principal do clube”, escreveu Marcos Seixas.

Foi a segunda passagem de Marcos Seixas pelo Fluminense. O preparador físico iniciou a carreira na base tricolor em 1998 e chegou ao profissional em 2005, onde permaneceu até 2007. Ele retornou para o clube em 2018, onde acumulou convocações para a seleção brasileira.

Por fim, o América do México é o atual tricampeão do Campeonato Mexicano, e André Jardine é considerado o principal treinador do país neste momento. Tanto que chamou a atenção de John Textor, que lhe fez uma proposta para assumir o Botafogo após a saída de Artur Jorge. O comandante, no entanto, recusou a oferta.

