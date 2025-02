Atriz global marca presença em vitória do Corinthians na Neo Química Arena

Vitória no clássico, Neymar em branco, recorde de público e presença global na Neo Química Arena: assim foi a noite do Corinthians na última quarta-feira, 12. Acompanhado de perto pela atriz Alessandra Negrini, de novelas memoráveis na Globo, o Timão deu mais um show regido por Yuri Alberto diante de seu torcedor no Campeonato Paulista. A equipe de Ramón Díaz, aliás, pode garantir a melhor campanha da competição na próxima rodada.

Corintiana daquelas ferrenhas, Alessandra Negrini compartilhou desde ansiedade para o clássico, horas antes da partida, aos registros nas arquibancadas da Neo Química. A atriz global publicou vídeos de Yuri Alberto, Memphis Depay, da vibração da torcida e até protagonizou um momento de declaração ao Craque Neto, que também estava na Arena.

Negrini era uma das 47.695 pessoas presentes na Neo Química Arena para acompanhar o triunfo corintiano por 2 a 1 sobre o Santos, na noite da última quarta-feira, 12. O número garantiu o maior público em jogos do Alvinegro no estádio, superando a bilheteria da semifinal da Copa do Brasil diante do São Paulo, em 2023.

Paixão pelo Corinthians

A atriz, de 54 anos, contou recentemente que “sente vergonha de admitir” mas descobriu a paixão pelo futebol através de um ex-namorado. Negrini disse que seu pai, santista, nunca fez questão de apresentá-la ao esporte e por isso não desenvolveu o encanto de casa.

“Tenho vergonha de falar (risos). Meu pai é santista, a gente morava do lado do Pelé, lá em Santos, onde eu passei a minha infância. Mas meu pai nunca me apresentou para o futebol. E aí eu conheci a paixão pelo futebol com um namorado meu. Ele ficava deprimido com o Timão perdendo. E eu dizia: ‘cara louco’. Só que eu tinha que ver todos os jogos, comecei a conviver com pessoas, amigos, e comecei a achar aquilo legal. Beijar a camisa… E aí eu comecei a gostar”, revelou ao podcast ‘Meu nome é correria’.

A paixão virou amor na primeira ida ao estádio. Alessandra revelou que ficou ”amarradona” naquela sensação e nunca mais se desligou do sentimento. A partir daí, passou a ter uma relação mais próxima com o time e, inclusive, se declara de forma recorrente nas redes sociais. Costuma celebra aniversários do clube, compartilha vídeos de jogos e comparece à Arena sempre que possível.

