Porto e Roma empatam nos playoffs da Liga Europa

Porto e Roma fizeram uma partida equilibrada no Estádio do Dragão e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa 2024/25. Zeki Çelik abriu o placar para os italianos nos acréscimos da primeira etapa, e Francisco Mouro descontou para os donos da casa no segundo tempo. No entanto, a Roma teve Bryan Cristante expulso aos 27 minutos e conseguiu segurar o empate em Portugal.

Dessa maneira, a decisão está em aberto para o confronto da volta, marcado para a próxima quinta-feira (20), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Em caso de novo empate a vaga para as oitavas de final da Liga Europa será definida nos pênaltis.

No entanto, antes de reencontrar o time italiano o Porto enfrenta o Farense no domingo (16), às 15h (de Brasília), fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Português.

Por outro lado, a Roma visita o Parma também no domingo (16), às 14h (de Brasília), em confronto do Campeonato Italiano.

Porto x Roma

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas sem grandes chances claras de gol. Os goleiros trabalharam pouco e a primeira etapa ficou marcada pelo número de cartões amarelos e as intensas disputas no meio de campo. No entanto, já nos acréscimos, a Roma roubou a bola no campo ofensivo e Zeki Çelik aproveitou sobra de bola na área para inaugurar o placar.

Na volta do intervalo, o Porto tentou mudar a postura e já obrigou o goleiro adversário a fazer uma boa defesa para manter a vantagem parcial da Roma. Os donos da casa foram mais agressivos no ataque, mas os italianos também levaram perigo. Contudo, após algumas alterações na equipe, o Dragão foi para cima. Em jogada com participação do brasileiro Pepê, que saiu do banco de reservas, Francisco Mouro deixou tudo igual aos 22 minutos.

Além disso, os donos da casa se animaram quando Bryan Cristante foi expulso aos 27 minutos e deixou a Roma com um jogador a menos. Assim, o Porto pressionou, criou oportunidades, mas o time italiano segurou o empate até o apito final.

