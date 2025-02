Nos pênaltis, El Nacional vence Blooming e avança na Libertadores

O El Nacional, um dos quatro grandes do Equador, conquistou, de forma dramática, a sua classificação para a 2ª fase eliminatória da Libertadores. Nesta quinta-feira, 13/2, no jogo de volta desta fase 1, recebeu o Blooming (um dos três grandes da Bolívia), e venceu por 2 a 1. Como perdeu na ida, em Santa Cruz de La Sierra, por 3 a 2, o resultado levou o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, El Nacional 4 a 3.

Inicialmente, o Blooming saiu na frente no primeiro tempo, com um golaço de fora da área de Spenhay. Contudo, na etapa final, Fidel Martínez e Guisamano viraram o placar. Por fim, nos pênaltis, o El Nacional levou a melhor. Assim, seu adversário na próxima fase será um de seus maiores rivais no Equador, o Barcelona de Guayaquil.

Mas além da vaga o El Nacional ainda levou para casa mais US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) e premoação.A ela se soma aos US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões) que todos os times desta fase 1 receberam.

Com o resultado desta 5ª estão definidos os jogos da 1ª fase da Libertadores Veja abaixo:

Terça-feira – 18/2

Alianza Lima-PER x Boca Juniors-ARG

The Strongest-BOL x Bahia

Iquique-CHI x Santa Fe-COL

Quarta-feira – 19/2

Boston River-URU x Ñublense-CHI

Universidad Central-VEN x Corinthians

El Nacional-EQU x Barcelona-EQU

Quinta-feira – 20/2

Tolima-COL x Melgar-PER

Monagas-VEN x Cerro Porteño-PAR

Como foi a classificação do El Nacional

O El Nacional precisava vencer para seguir vivo. Assim, foi para cima e teve uma chance de ouro com Ledesma. Mas, aos 15 minutos, o time visitante fez um golaço. Após escanteio da esquerda, a defesa falhou e Spenhay, de fora da área, pegou uma bomba no ângulo. Com a vantagem, o Blooming passou a jogar em contra-ataques e sustentava o resultado.Contudo, aos 22 minutos da etapa final, Pazmiño, que entrara dois minutos antes, fez um ótimo lançamento para Fidel Martínez entrar livre e tocar na saída do goleiro Uraezaña. O El Nacional empatava o duelo

O 1 a 1 acordou a torcida e o time da casa. Assim, o El Nacional passou a pressionar muito. Enfim, veio a virada. Após um cruzamento na área pela direita, a defesa cortou mal e Guisamano pegou de primeira, na pequena área, pela esquerda. Os equatorianos conseguiam, naquele momento, levar a decisão para os pênaltis.

O El Nacional ficou em cima. Contudo, levou um contra-ataque aos 41 minutos que quase foi fatal. Alaníz recebeu na cara do gol e chutou raspando a trave direita de Cabezas. O gol mais feito do jogo. Nos acréscimos, Jesús e Mejía Montero quase fizeram o terceiro do El Nacional. Com isso, 2 a 1 no placar final. Enfim, pênaltis. Deu El Nacional.

Nas penalidades

Para o Blooming – Villarroel, Alaníz e Enoumba acertaram; mas Vadalá isolou e Spenhay mandou no travessão

Para o El Nacional – Flor, Olmedo, Fidel Martínez e Pazmiño acertaram; mas Mejía isolou

EL NACIONAL 2X1 BLOOMING (Nos pênaltis El Nacional 4 a 3)

1ª fase eliminatória da Libertadores – Jogo de volta

Data e horário: 13/2/2025

EL NACIONAL: Cabezas; Montaño (Rivera, Intervalo), Carabali e Flor; Pazmiño, Vélez, Cevallos (Pazmiño,20’/2ºT), Caicedo (Fidel Martínez, Intervalo), Mejía Montero; Guisamano, Ledesma (Jesús, 48’/2ºT) e Jhon Jairo Cifuente (Olmedo, Intervalo). Técnico: Omar Asad

BLOOMING: Uraezaña; Enoumba, Miranda, Valverde, Etchebarne ( Cabral, 38’/2ºT) e Durán (Figuera, 23’/2ºT) ; Alaníz, Spenhay e Villarroel; Nahuel Acosta (Posse, 23’/2ºT) e Garzón (Vadalá, 35’/2ºT). Técnico: Maurício Sória

Gols: Spenhay, 15’/1ºT (0-1). Fidel Martínez, 22’/2ºT (1-1); Guisamano, 30’/2ºT (2-1)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (BRA)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Rafael Alves(BRA)

VAR: Rodrigo Guarizo (BRA)

Cartões Amarelos: Montaño, Caicedo (NAC); Uraezaña, Durán, Miranda, Garzón (BLO)

