Fluminense contrata preparador físico para o lugar de Marcos Seixas

O Fluminense já definiu o nome do profissional que irá substituir o preparador Marcos Seixas, que deixou o clube em direção ao América do México. Trata-se de Flávio de Oliveira, que era coordenador de performance do Mirassol e já trabalhou com Mano Menezes no Internacional. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o preparador assumiu a função no clube do interior de São Paulo, no começo de 2024, logo após a sua saída do Colorado, no ano anterior. Na ocasião, preferiu mudar de área para ficar mais perto da família, porém voltou atrás com essa proposta do Tricolor.

No Mirassol, o profissional exerceu um cargo de gerência, com controle de treinos, fisiologia e interligação com outras áreas do clube e agora voltará a sua função de preparador físico.

Entre 2022 e 2023, Flávio de Oliveira fez parte da equipe técnica do Internacional, que foi vice-campeã do Brasileirão e semifinalista da Libertadores. Por fim, ele teve ainda uma breve passagem pelo Corinthians no começo de 2023, para depois voltar para o clube gaúcho. Antes disso, já trabalhou em clubes como Vasco da Gama, Santos, Cruzeiro e Ceará.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.