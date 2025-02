Fila andou? Vinicius Jr entra em clima de romance com ex-affair de Neymar

A espanhola Victoria Ruiz deu indícios de que o romance entre Vinicius Júnior e Maju Mazalli chegou – novamente – ao fim. Isso porque a modelo acompanhou a última partida do Real Madrid no Santiago Bernabéu nas cadeiras próximas aos gramados, normalmente de convidados, com uma camisa autografada e personalizada com o nome do brasileiro. Para bom fofoqueiro, um post no Instagram basta.

Entre os registros com evidência à dedicatória do jogador em sua camisa, Ruiz também publicou uma foto do gramado com o camisa 7 em destaque. Seguidores da modelo e do próprio jogador também têm apontado para o novo romance observando trocas de curtidas e através de comentários nas redes sociais.

Quem acompanha a modelo há mais tempo, notou que esses sinais se assemelham aos do breve caso com que teve com Neymar, em 2022. Victoria acompanhava o camisa 10 do Santos de pertinho, compartilhava fotos com a camisa do jogador e trocava ‘likes’ com ele em seu perfil – bem como tem ocorrido atualmente.

Vinicius Jr. e Maju Mazalli

O estranhamento no suposto affair com a espanhola se deu por conta do romance com Maju, que parecia ter, enfim, vingado. O primeiro envolvimento do casal ocorreu em meados de 2019 e perdurou até 2021, depois só voltaram a se reaproximar em 2024.

Maju apareceu recentemente com os familiares do jogador em um dos camarotes do Bernabéu e também foi vista na escada da mansão do brasileiro em meio aos rumores da mudança para Espanha. Já em outubro, o camisa 7 merengue promoveu uma festa íntima para celebrar o aniversário da influencer.

O atacante também chegou a publicar uma mensagem de carinho para Mazalli em seu aniversário, reforçando o clima de romance entre eles. A declaração ocorreu no mesmo período em que a influencer deixou escapar a foto dos dois se beijando na capinha de seu celular, numa foto tirada de frente para o espelho.

