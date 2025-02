Ex-Bahia, brasileiro estreia em novo clube e projeta nova temporada no Japão

O brasileiro Marcelo Ryan inicia sua quarta temporada, a terceira desde o início, no Japão neste sábado (15) com uma partida especial. De casa nova para 2024/25, o atacante fará sua estreia pelo FC Tokyo diante do Yokohama FC, clube que abriu as portas do futebol japonês para o brasileiro ainda em agosto de 2022, quando foi comprado junto ao Bahia.

“Tenho um carinho enorme pelo Yokohama FC, mas agora eu defendo as cores do FC Tokyo, tenho certeza que será uma partida muito disputada pela qualidades das duas equipes. Esperamos fazer uma ótima estreia e sair com os três pontos, para começar o campeonato com o pé direito”, disse Marcelo.

Desde então, o jovem de 22 anos tem escrito uma bela história no país. Em uma temporada e meia pelo Yokohama, foram 36 jogos, seis gols e três assistências, além do acesso da J2 para a J1 em 2022. Em 2024, transferiu-se para o Sagan Tosu, onde seu futebol deslanchou de vez, marcando 15 gols em 33 partidas, além de ter dado três assistências. Com 14 tentos na J1 League, foi o artilheiro sub-23 e o sexto entre todos os atletas.

“O que mais mudou (desde a minha chegada) foi o amadurecimento dentro de campo. Agora com mais minutagem no profissional, sinto que estou preparado para qualquer desafio”.

Marcelo Ryan tem a companhia de brasileiros no Japão

Agora no FC Tokyo, Marcelo contará com uma torcida já habituada com os ‘brazucas’. Além do zagueiro Henrique Trevisan, que defendeu a Ponte Preta e o Figueirense no Brasil, e o meia-atacante Everton Galdino, ex-Grêmio, que compõem o elenco do ‘Gas’, um dos maiores ídolos da história do clube é o ex-atacante Diego Oliveira, que se aposentou dos gramados ao fim da última temporada.

“Minha adaptação aqui no FC Tokyo foi muito fácil e rápida, por conta dos brasileiros e dos staffs japoneses. Eles fizerem com que eu me sentisse muito bem, como se eu já estivesse há bastante tempo dentro do clube. Já estamos entrosados e agora é passar isso para dentro de campo”.

“As metas desse ano são com certeza fazer números melhores que no ano passado e conquistar títulos, que é um marco importante na carreira de um jogador de futebol, e colocar meu nome na história do clube. Vou em busca dessas metas no ano de 2025”, relatou o atacante.

Assim, a partida entre FC Tokyo e Yokohama FC acontece na madrugada de sexta-feira (14) para sábado (15), às 2h (de Brasília), no Estádio de Mitsuzawa, casa do Yokohama.

