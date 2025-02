Lazio x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio e Napoli se enfrentam neste sábado (15/2), às 14h, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma.

O Napoli chega para a partida ostentando a liderança da competição, com 55 pontos. Entretanto, empatou nos dois últimos jogos, permitindo uma aproximação da Inter de Milão (54) e da Atalanta (50). Já a própria Lazio é quem fecha o G4, com 45 pontos, ainda sonhando com a taça.

Vale lembrar que o Napoli já fez os dois jogos contra a Atalanta, mas ainda encara a Inter de Milão. Este duelo, aliás, está marcado para o dia 2/3, em Nápoles.

Onde assistir:

A ESPN transmite a partida

Como chega a Lazio

O time da capital não poderá contar com Vecino, Patric, Hysaj e Pellegrini, afinal, todos estão lesionados. A Lazio chega embalada após vencer os dois últimos jogos da competição: 2 a 1 no Cagliari, fora de casa, e 5 a 1 no lanterna Monza, agora em casa.

Como chega o Napoli