Caçapa se apresenta e tem primeiro dia no Botafogo

De volta, Cláudio Caçapa se apresentou ao Botafogo nesta sexta-feira (14) e teve seu primeiro contato com o elenco alvinegro no CT Lonier. O clube carioca divulgou algumas imagens em suas redes sociais, porém, não deixou claro se o profissional comandou as atividades em seu primeiro dia.

Caçapa foi anunciado na madrugada da última quinta-feira como novo auxiliar da comissão fixa do clube e assume como técnico interino no lugar de Carlos Leiria, até a chegada do novo treinador.

O retorno de Caçapa também encerra a passagem de Carlos Leiria pelo time principal. Com pouca aceitação no elenco e fama de “cabeça dura” nos bastidores, Leiria voltará ao sub-20 do Alvinegro. Diferentemente de Lúcio Flávio, que, ao atuar como interino, acabou demitido.

Fica a expectativa pela estreia de Cláudio Caçapa neste sábado, quando o Botafogo enfrenta o Boavista, às 19h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela penúltima rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

