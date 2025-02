Vitória comunica venda do zagueiro Wagner Leonardo ao Grêmio

O Vitória comunicou a saída de um de seus principais jogadores, o zagueiro Wagner Leonardo, para o Grêmio. Afinal, o Tricolor Gaúcho enviou uma proposta de 4,5 milhões de dólares (o equivalente a R$ 26 milhões na cotação atual) aos baianos. Com a negociação, o clube do Rio Grande do Sul vai adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta e os outros 20% vão continuar com o Leão.

De acordo com o anúncio do Rubro-Negro baiano, o Imortal contou com a vontade do jogador em concluir a transferência. Isso porque a intenção do Vitória era manter Wagner Leonardo, já que era um titular absoluto do time desde a sua chegada em 2023. A passagem do zagueiro pelo Leão ficou marcada por ser o capitão na campanha vitoriosa da Série B no mesmo ano, bem como no título estadual na última temporada.

Confira o anúncio do Vitória

O Esporte Clube Vitória recebeu uma proposta oficial do Grêmio, de 4.5 milhões de dólares, 26 milhões de reais na cotação atual, pela venda de 80% do atleta Wagner Leonardo. O Leão permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta.

O Vitoria fez o possível para a permanência do seu capitão, mas o atleta demonstrou o interesse em seguir carreira longe de Salvador.

O Vitória agradece por todo o trabalho, títulos e identificação do nosso capitão e desejamos sorte em sua carreira.

Wagner foi comprado junto ao Portimonense por 5.6 milhões de reais em 2023 e se torna a maior venda da história do Esporte Clube Vitória.

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Grêmio minimiza a falta de opções no elenco

A fragilidade defensiva do Imortal nas últimas temporadas sob o comando de Renato Gaúcho era um dos principais pontos de crítica da imprensa e da torcida. Assim, com a mudança de comando técnico, a diretoria optou por promover uma reformulação no setor. Zagueiros e laterais-esquerdos eram algumas das prioridades de contratação.

O clube teve dificuldade em fechar com jogadores para ambas as posições, mas recentemente teve êxito para a segunda posição. Qualificar a zaga era uma tarefa mais árdua. O Tricolor Gaúcho chegou a enviar uma proposta de empréstimo ao Sevilha, da Espanha, pelo brasileiro Marcão. Inicialmente, o atleta se empolgou com a possibilidade de retornar ao país natal. Até porque não vem sendo tão utilizado no clube espanhol, mas a proposta salarial não agradou.

Ao acertar com Wagner Leonardo, o Grêmio ainda tem mais um zagueiro na mira. Entretanto, eles não vão poder ser utilizados na reta final do Campeonato Gaúcho. Isso porque a data limite para a inscrição de jogadores para disputar o torneio é esta sexta-feira (14).

