Barcelona x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela primeira vez na história, o Bahia vai ao Barradão enfrentar um adversário que não é o Vitória. Na tarde deste sábado (15), o Tricolor encara o Barcelona de Ilhéus na casa do rival, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano.

Além do fato inédito, a partida marca o retorno da torcida do Bahia ao Barradão. Desde 2018, os clássicos contra o Vitória são realizados com torcida única. Na ocasião, os jogadores protagonizaram uma briga generalizada e a partida nem sequer terminou.

Já na tabela, o Tricolor, terceiro colocado, com 12 pontos, pode garantir sua vaga na semifinal, desde que vença e o Vitória supere o Jequié. Já o Barcelona, que é o quinto, com nove pontos, quer alcançar o adversário e chegar com chances na última rodada.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TVE na TV aberta e em seu canal do YouTube.

Como chega o Barcelona

A equipe de Ilhéus possui um retrospecto bem curioso até aqui no Baiano. A Onça ainda não perdeu, mas empatou seis jogos e venceu apenas uma partida. Agora, o Barça precisa da vitória para seguir com chances de classificação para as semifinais. O destaque do time é o atacante Lúcio Maranhão, que passou por Vitória, Fortaleza e outros clubes do Nordeste.

Como chega o Bahia

De olho na estreia na Libertadores, o Bahia entra em campo no Barradão com um time bem modificado. Como os goleiros já viajaram para a Bolívia, Dênis Junior vai ter uma chance no gol tricolor. Entre os titulares, Rogério Ceni deve manter apenas Gabriel Xavier com relação à equipe que goleou o América de Natal no meio da semana.

BARCELONA-BA X BAHIA

Campeonato Baiano – 8ª Rodada

Data e horário: 15/2/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

BARCELONA: Copetti, Jeferson, Clebson, Jhon e Izaldo; Lídio, Ramires e Carlos Bajé; Matheus Guimarães, Lúcio Maranhão e Dênis. Técnico: Adriana Souza.

BAHIA: Dênis Júnior, Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Rezende; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Tiago e Willian Jpsé. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Emerson Souza Silva

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.

