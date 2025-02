Bragantino x Noroeste, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Duelo de desesperados no Paulistão neste sábado entre Bragantino e Noroeste. Os times se enfrentam às 20h30 (de Brasília), no Nabizão. Com apenas 8 pontos e em quarto lugar no Grupo B, o Braga precisa vencer ou passará a correr sério risco de rebaixamento. Mas, se vencer, a chance de entrar no G2 do Grupo e ir às quartas segue viva. O Noroeste está em terceiro lugar no Grupo C, com 7 pontos, e na mesma situação. Vencendo, sonha com o G2. Perdendo, pode entrar na zona de rebaixamento.

Para você não perder nada deste duelo paulista, a Voz do Esporte fará a cobertura. A Jornada Esportiva começa às 19h, com Christian Rafael no comando e na narração.