Leverkusen não sai do 0 a 0 contra o retrancado Bayern

Neste sábado, 15/2, o atual campeão e atual vice-líder do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen, recebeu o líder Bayern de Munique, na BayArena, pela 22ª rodada da competição. Em um dos jogos mais esperados da temporada, decisivo para o restante da competição e com o estádio lotado, o time da casa massacrou os bávaros no primeiro tempo. Manteve a pegada na etapa final diante de um Bayern extremamente acuado, que deu sua primeira finalização (sem perigo) os 36 minutos da segunda etapa, apesar dos 46% de posse. Mas o Leverkusen, mesmo com 16 finalizações a 2, lamentou duas bolas na trave e o fato de Neuer fazer milagre no fim. Dessa forma, 0 a 0.

Assim, este empate teve jeitão de vitória para o Bayern, que, mesmo com seus astros em campo, nada produziu. Mas manteve os oito pontos de vantagem para o Leverkusen: 55 a 47.

Bayern na retranca?

No primeiro tempo, o Leverkusen fez um jogo bem mais efetivo do que o Bayern, que não conseguia sair da marcação do time da casa e viu o rival não seguir para o intervalo em vantagem por sorte. Afinal, o Leverkusen acertou duas na trave, com Frimpong e Tella. Além disso, Wirtz, endiabrado pela esquerda, quase marcou num chute do meio de campo.

No segundo tempo, nada mudou. Afinal, era Leverkusen no ataque, comandando o meio de campo, entrando muito na área, mas sem conseguir finalizações efetivas na hora de arrematar. E o Bayern, fechadíssimo, conseguindo segurar o empate sem gol.

Que gol o Leverkusen perdeu!

Aos 45, o Leverkusen perdeu o gol mais feito do jogo. Após jogada pela esquerda, Adli chutu para grande defesa de Neuer, na sobra, Wirtz chutou para fora. Inacreditável. Enfim, com uma estratégia bastante estranha para um time que, nas 21 rodadas anteriores, fez 65 gols o Bayern conseguiu segurar o empate. Nem mesmo Kane, artilheiro da Bundesliga com 21 gols, mostrou a sua cara. Valeu ao menos para manter a vantagem na tabela e mostrar que o time sabe se defender.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (14/2)

Augsburg 0x0 RB Leipzig

Sábado (15/2)

Union Berlin 1×2 Borussia M’Gladbach

St. Pauli 0x1 Freiburg

Bochum 2×0 Borussia Dortmund

Stuttgart 1×2 Wolfsburg

Leverkusen 0x0 Bayern

Domingo (16/2)

Werder Bremen x Hoffenheim – 11h30

Eintracht x Holstein Kiel – 13h30

Heidenheim x Mainz- 15h30

