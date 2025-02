Botafogo empata com o Boavista e se complica no Carioca

O Botafogo tropeçou pela terceira vez seguida no Campeonato Carioca. Desta vez, o Glorioso empatou em 1 a 1 com o Boavista, fora de casa. Zé Vitor abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Kayke Queiroz igualou na etapa complementar.

O embate marcou a reestreia de Claudio Caçapa no comando do Botafogo, e também a estreia do atacante Rwan Cruz pelo Glorioso. O time carioca, inclusive, atuou com time reserva, de olho na ida da Recopa Sul-Americana, quinta-feira (20), na Argentina.

Com o resultado, o Botafogo caiu para a quinta colocação, com 13 pontos em 10 jogos (resta uma rodada). Assim, o Glorioso corre risco de ficar de fora das semifinais da competição. Já o Boavista está em 10º, com 11 pontos. Foi o oitavo empate seguido do Verdão de Bacaxá, e apenas o primeiro do Bota no ano.

Como foi a partida

O Botafogo terminou o primeiro tempo com mais finalizações do que o Boavista. Entretanto, muito por conta de estar com time reserva, o Glorioso esbarrou demais na boa marcação do Verdão do Bacaxá. O Glorioso, inclusive, encontrou muita dificuldade para armar jogadas inteligentes. Dessa forma, o time carioca arriscou demais de fora da área, sobretudo com Patrick de Paula, que teve pelo menos duas chances.

Ainda no primeiro tempo, Kauê, também de fora, e Yarlen, de cabeça, levaram perigo. Entretanto, quem abriu o placar foi o Boavista. Afinal, aos 37, Zé Marteus invadiu a área, driblou David Ricardo, e lançou para Zé Vitor balançar as redes.

O Botaofogo voltou com tudo do intervalo. Atacante estreante, Rwan Cruz perdeu chance inacreditável com apenas 30 segundos, após Diego Loureiro oferecer rebote em chute de Kauê. Entretanto, o Bota baixou o fogo, e a partida entrou numa monotonia absurda. Ainda assim, o Botafogo chegou ao empate aos 33: Cuiabano cabeceou para baixo, e a bola sobrou para o jovem atacante fazer 1 a 1.

Próximos compromissos

Botafogo e Boavista encerram suas participações na Taça Rio de 2025 já no próximo final de semana. O Alvinegro decide sua vida em clássico contra o Vasco, no domingo (23), às 16h, em São Januário. Aliás, como o clássico será disputado entre os jogos da Recopa, o Glorioso pode poupar novamente. Já o Boavista receberá o Volta Redonda, no mesmo horário. Neste meio de semana, porém, o Verdão de Bacaxá recebe o CSA , pela primeira fase da Copa do Brasil.

BOAVISTA X BOTAFOGO

10ª Rodada do Campeonato Mineiro

Data: 15/02/2025, sábado

Local: Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Boavista: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; Zé Mateus, Leandrinho e Marcos Paulo; Abner Vinicius (Resende, aos 18’2ºT) , Zé Vitor (Luisinho, aos 39’2ºT) e Matheus Alessandro Técnico: Roberto Fonseca

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo e Cuiabano; Patrick de Paula, Newton e Kauê; Yarlen (Kauê Toledo, aos 17’2ºT) Rafael Lobato (Kayke Queiroz, aos 17’2ºT) e Rwan Crruz Técnico: Claudio Caçapa

Gols: Zé Vitor, aos 37’1ºT (1-0) e Kayke, aos 33’2ºT (1-1)

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Ana Vitória Trindade Ferreira

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartão amarelo: Abner Vinicius, Leandrinho e Vitor Ricardo (BVT); Kauê Rodrigues (BOT)

Cartão vermelho:





