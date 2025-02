Neymar faz seu primeiro gol no retorno ao Santos

Em seu quarto jogo desde a sua volta ao Santos, Neymar enfim fez um gol. Aos 13 minutos do primeiro tempo, no duelo com o Água Santa, na Vilka Belmito, pela 10ª rodada da fase de grupos, o astro sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou, no canto direito do goleiro Luan, deslocando o arqueiro. Enfim, após 12 anos, ele voltou a marcar pelo clube que o revelou.

Este foi o primeiro gol do Santos sobre o Água Santa. O Peixe entrou na rodada em último lugar no seu grupo, o B. Porém, caso vença a partida, assume a liderança. OÁgua Santa, lanterna do Grupo C, está na zona de rebaixamento.

Antes de fazer seu primeiro gol neste jogo com o Água Santa, Neymar já tinha perdido uma chance, quando quase fez um gol por sorte. Um chute de fora da área de João Schmidt desviou edm Ney, mas a bola passou raspando. Contudo, foi aos 11 minutos que veio a jogada fatal: Neymar triangulou com Soteldo, entrou na área e foi derrubado. Pênalti que o craque bateu e não perdeu. Foi seu gol número 139 com a camisa do Santos (em 234 jogos).