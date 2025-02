Prime Video oficializa contratação de ex-Globo companheiro de Galvão Bueno

O Prime Video oficializou nesta segunda-feira, 17, a contratação de Mauro Naves como comentarista para as transmissões da Copa do Brasil e do Brasileirão 2025. A plataforma reeditará a parceria dos tempos de Globo entre o jornalista e Galvão Bueno – contratado para narrar os jogos pela plataforma. Além a dupla, a equipe esportiva do streaming ainda conta com outros seis nomes de peso.

Mauro Naves deixou a ESPN para firmar um contrato de dois anos com a plataforma de streaming, com investimento pesado na programação esportiva. Vale destacar que a Amazon adquiriu, com exclusividade, os direitos de 38 jogos da LFU (Liga Forte União) do Brasileirão até 2029. Ou seja, uma partida por rodada.

Agora comentarista, Naves chega como oitavo reforço para o time esportivo de transmissões exclusivas da plataforma. O comunicador se une a nomes como Rômulo Mendonça, Rafael Oliveira, Luana Maluf, André Hernan, Fernanda Arantes e Rafael Morientes. Além do já mencionado Galvão Bueno.

Influência de Galvão Bueno

A chegada de Mauro era especulada desde a reta final de janeiro, quando deixou a ESPN para avançar no acordo com a Amazon. Informações à época indicavam que tratava-se de um pedido especial de Galvão Bueno aos executivos enquanto definia o time para as transmissões do ano.

Pacote esportivo do Prime Video

A plataforma deu passos significativos para alavancar seus números nesta temporada. Não à toa, os executivos da Amazon fecharam um acordo de cinco anos com a LFU para transmissão dos 38 jogos da Série A do Brasileirão – total de 190 partidas ao vivo sem custo adicional em seu pacote.

Fazem parte da LFU e estão na atual elite do torneio o Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport Recife e Vasco.

“A Série A traz jogos dos grandes clubes do futebol brasileiro para o Prime Video e representa outro momento marcante para nossa crescente oferta de esportes em todo o mundo. Este acordo de longo prazo nos permitirá levar o Brasileirão a todos os membros Prime sem custo adicional e com a melhor qualidade de produção, que colocará os fãs no centro da ação durante todo o campeonato”, acrescentou Alex Green, Diretor Internacional do Prime Video Esportes.

Vale pontuar que a plataforma ainda adquiriu direitos de jogos da Copa do Brasil, que também contará com narração de Galvão Bueno.

