Corinthians consegue aumento da capacidade da Neo Química Arena

O Corinthians conseguiu um novo laudo de segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo terá aumento na Neo Química Arena. O clube vai incluir 1.060 lugares no estádio, que agora passa a ter uma capacidade para 48.905 pessoas no total. O comunicado da diretoria do Timão, aliás, diz que esse é um aumento para o primeiro momento.

O aumento da capacidade do estádio, afinal, é uma promessa de campanha do presidente Augusto Melo. O mandatário corintiano já admitiu o interesse em um estádio para 70 mil pessoas. Aliás, no clássico entre Corinthians e Santos, na última quarta, o público pagante foi de 47.695 pagantes, um recorde para jogos do time no estádio.

Aumento do estádio do Corrinthians por setor

Norte: + 83 lugares

Sul: + 212 lugares

Leste Inferior: + 50 lugares

Oeste Inferior: + 203 lugares

Oeste Superior: + 50 lugares

Camarotes: + 462 lugares

O setor Leste Superior não teve ampliação da capacidade total

Mesmo com a capacidade ampliada, o Corinthians poderá ter casa cheia apenas nos clássicos paulistas, que são disputados com torcida única. Em outras partidas, o clube precisa ceder uma porcentagem das cadeiras do setor sul aos visitantes.

A Neo Química Arena, aliás, foi inaugurada em 2014 e recebeu 367 jogos do Corinthians. Durante esses confrontos, o Timão conquistou 214 vitórias, 103 empates e 50 derrotas. Ao longo desse período, a equipe marcou 590 gols e sofreu 281. Além disso, conquistou três títulos na Casa do Povo.

