Alianza x Boca Juniors: Onde assistir, escalações e arbitragem

Após eliminar o Nacional-PAR na 1ª fase, o Alianza de Lima terá um gigante pela frente nesta fase 2 da Libertadores: o Boca Juniors. O duelo de ida ocorre nesta terça-feira, 18/2, no Alejandro Villanueva, em Lima. E com prcvisão de lotação dos seus 34 mil lugares para apoiar Alianza, agremiação de maior torcida no Peru.

O jogo de volta ocorrerá no dia 25/2, em La Bombonera, na Argentina. Quem passar deste mata-mata enfrentará na terceira fase o vencedor do duelo entre Santa Fe x Iquique ( jogam a ida também nesta terça-feira).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Alianza

A péssima notícia para o torcedor do Alianza é que Paolo Guerrero, que está com lesão no tornozelo direito e por isso não enfrentou o Nacional-PAR no jogo da volta, não se recuperou. Assim, não apareceu na lista dos relacionados. Outro atacante, que também não enfrentou o Nacional, Lavandeira, se recuperou. Entretanto, vai começar no banco. Outra novidade na lista: o apoiador Gonzalo Aguirre, que não jogou neste ano, entrou entre os relacionados. No 11 titular, Renzo Garcés entra no lugar de Erick Noriega na zaga. Na frente, Hernán Barcos (ex-Palmeiras) é a principal aposta de gol.

“O Boca é forte? Sim. Mas queremos a vitória. Dessa forma, vamos jogar nosso novo jogo e nos apresentarmos melhor”, disse Gorosito.

Como chega o Boca Juniors

O Boca chegou nesta segunda-feira em Lima para o duelo diante do Alianza. Com seis desfalques, incluindo três titulares: O lateral Rojo, o atacante Edison Cavani (machucado) e Advíncula, que cumpre suspensão. Aliás, os peruanos ficaram frustrados com a ausência deste último, que é peruano e o grande ídolo da torcida, atrás apenas de Guerrero.

Mas Merentiel está confirmado no ataque. Contudo, o técnico Fernando Gago ainda estuda qual a melhor opção para formar dupla ofensiva com ele: Zeballos ou Milton Giménez.

ALIANZA LIMA X BOCA JUNIORS

Data e horário: 18/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Alejando Villanueva, Lima (PER)

ALIANZA LIMA: Viscarra, Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano e Guillermo Enrique; Fernando Gaibor, Erick Noriega, Pablo Ceppelini e Eryc Castillo; Kevin Quevedo e Hernán Barcos. Técnico: Nestor Gorosito

BOCA JUNIORS: Marchesín, Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa e Marcelo Saracchi; Domenech, Battaglia, Alarcón e Carlos Palacios, Merentiel e Exequiel Zeballos (Milton Giménez). Técnico: Hernán Barcos

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

