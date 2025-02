Estrela do OnlyFans fecha ‘patrocínio master’ com time de futebol

A modelo Belle Grace assinou um contrato inédito no futebol inglês para se tornar patrocinadora máster do Supporting Charities FC, uma equipe amadora local. Famosa na plataforma ‘OnlyFans’, a criadora de conteúdos sensuais terá seu nome estampado no uniforme do time que disputa competições com o objetivo de arrecadar fundos para instituições de caridade.

“Estou usando meu sucesso para retribuir. Estamos falando de mais do que apenas dinheiro, estamos falando sobre fazer diferença”, celebrou a modelo. O Supporting Charities FC possui um time formado por ‘atletas-celebridades’, com ex-jogadores profissionais e atores em seu plantel.

O acordo entre as partes ocorreu por intermédio de um amigo pessoa de Grace. “Eu disse a eles logo de cara que faço ‘OnlyFans’ e aceitaram perfeitamente. Nós organizamos o patrocínio, projetamos o logotipo e fizemos o uniforme”, contou.

Time de futebol: Supporting Charities FC

No site, o clube inglês se descreve como uma instituição que reúne fãs de futebol para disputar competições em prol de causas maiores. “Todos jogando para arrecadar fundos para instituições de caridade, oferecendo eventos sociais e conscientizando”.

O plantel conta com nomes conhecidos. Caso, por exemplo, do goleiro David Stockdale, que outrora disputou a Premier League pelo Fulham e atualmente comanda o Farsley Celtic – clube da Liga Nacional Norte. O ator Owen Warner também já fez parte do elenco do SCFC.

A equipe já empregou cerca de R$ 1,5 milhão em projetos envolvendo saúde mental, centro comunitários e ajuda diretas a famílias necessitadas. “Trabalhei duro para chegar onde estou e agora estou usando essa plataforma [OnlyFans] para apoiar causas que importam”, completou Belle. O clube anunciou o novo uniforme, com o nome da modelo estampado, no dia 22 de janeiro.

Belle Grace

Umas das estrelas recentes do ‘OnlyFans’, Grace trabalhava como profissional de saúde antes de ingressar definitivamente na plataforma. Ela iniciou o processo de criação de conteúdo apenas como ‘um bicho’ para ganhar uma renda extra, mas acabou lucrando cerca de R$ 14,3 milhões em pouco tempo.