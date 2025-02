Ferj anuncia mudança para jogos do Carioca em meio ao calor no Rio

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta terça-feira (18) a alteração dos horários de todos os jogos à partir de agora no Campeonato Carioca. A mudança se deve às altas temperaturas no estado do Rio. Agora, todas as partidas da competição irão acontecer à partir das 18h.

Inicialmente, a maior parte das partidas da 11ª rodada da Taça Guanabara estavam agendadas para começar às 16h ou 16h30. Agora, porém, deverão ser começar apenas após as 18h.

No entanto, a Ferj ainda não atualizou a tabela de jogos da última rodada do Campeonato Carioca com os novos horários. Essa mudança, aliás, passa também por um acordo com as detentoras dos direitos de transmissão, que precisarão montar um esquema em relação a suas grades de programação.

Nota da Ferj

“A Ferj, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende, como fator preponderante sobre quaisquer outros, a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas”.

