Flamengo e empresário de Gerson ‘aparam’ arestas após cobrança

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, teve uma reunião com Marcão, pai e empresário do volante Gerson, na última segunda-feira (17). Nesse encontro, eles falaram sobre o momento do jogador, a proposta do Zenit e o posicionamento público do agente. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

Aliás, a reunião teve um desfecho positivo para ambas as partes. Marcão entendeu que o melhor nesse momento é focar no Flamengo e na disputa do Super Mundial no meio do ano. O assunto renovação será discutido futuramente, pois o atual vínculo vai até dezembro de 2027.

Em entrevista ao canal “Pod do Marcão”, o empresário afirmou que o capitão do Flamengo recebe “um dos menores salários do pelotão de elite” do Rubro-Negro. Além disso, ele detalhou que abriu mão de comissão no retorno do filho ao clube carioca.

“Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo”, destacou.

Além do empresário, o técnico Filipe Luís segue defendeu um aumento salarial para Gerson, algo que o técnico. Ele, aliás, chegou a conversar com o novo diretor de futebol, José Boto, explicando que a valorização seria importante.

Proposta da Rússia

O Flamengo recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, por Gerson. O valor era de 20 milhões de euros fixo mais oito milhões de euros em metas. O clube afirmou que “nenhum jogador considerado imprescindível será negociado nesta janela de transferências”.

Mesmo com a negativa do Flamengo, o Zenit segue interessado no meio-campista e tem até o dia 20 de fevereiro, quando fecha a janela de transferências da Rússia.

Gerson, aliás, assume o papel de liderança no vestiário do Flamengo em sua segunda passagem pelo Ninho do Urubu. Desde 2023, o camisa 8 é um dos capitães da equipe rubro-negra. Seu contrato é válido até dezembro de 2027.

