Echeverri comenta expectativa para se integrar ao Manchester City

Com o término da disputa do Sul-Americano Sub-20, o meio-campista argentino Claudio Echeverri está perto de se integrar ao plantel do Manchester City. Apesar da aqusição dos ingleses junto ao River Plate ocorrer ainda na reta final de 2023, ele seguiu por empréstimo no futebol argentino (entre clube e seleção sub-20) até o início deste ano.

Para a emissora ‘TyC Sports’, Echeverri comentou sobre a expectativa de estar à disposição do técnico Pep Guardiola o quanto antes. Todavia, sem deixar de lado a necessidade de, nos próximos dias, ganhar um merecido descanso.

“Agora, vou aproveitar alguns dias com minha família. Mas, depois disso, vou para Manchester para me juntar ao elenco. Sim, eu pude conversar com Guardiola, nos falamos outro dia”, disse, de maneira breve, o meio-campista cria do River.

Nesta semana, o City vive uma disputa decisiva para as pretensões do clube na temporada. Após perder em casa por 3 a 2, para o Real Madrid, precisa reverter o quadro no playoff da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira (19), em pleno Bernabéu. Disputa essa que, apesar do cenário, tem a confiança do Diablito de que seus companheiros vão eliminar os atuais campeões europeus na Espanha:

“(Jogaram na ida) Muito bem. No final, o jogo nos escapou. Acho que farão um grande jogo e vão se classificar.”

Mesmo que o Manchester City siga adiante na Champions, Claudio Echeverri não terá o sabor de fazer seus primeiros jogos na competição continental. Isso porque os Citizens não inscreveram o argentino de 19 anos na lista para o mata-mata.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.