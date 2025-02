Feyenoord elimina o Milan e volta às oitavas da Champions após 50 anos

O Feyenoord está de volta às oitavas de final da Champions após 50 anos. Nesta terça-feira (18), o time holandês garantiu a classificação ao empatar por 1 a 1 com o Milan, no San Siro, e avançou com um placar agregado de 2 a 1. Os italianos contaram com a ‘lei do ex’ e saíram na frente logo no primeiro minuto, com gol de Santi Giménez. No entanto, tudo começou a ir por água abaixou após a expulsão infantil de Theo Hernández no início do segundo tempo. Com a vantagem numérica, os visitantes cresceram na partida e buscaram o empate com Julián Carranza.

Dessa maneira, o Feyenoord aproveitou a vantagem do empate construída no primeiro jogo, quando os holandeses venceram o Milan por 1 a 0, com golaço do brasileiro Igor Paixão.

Apesar de ter feito um grande jogo até o momento da expulsão infantil de Theo Hernández, o Milan está eliminado da Champions e aumentou a crise em meio a uma temporada ruim do clube. Ao mesmo tempo, o técnico português Sérgio Conceição, ex-Porto, ainda não conseguiu engrenar no comando da equipe, que está apenas na 7ª posição do Campeonato Italiano, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Milan x Feyenoord

O Milan fez um primeiro tempo avassalador, nos melhores 45 minutos do time nesta edição da Champions. Logo no primeiro minuto, Santi Giménez fez valer a lei do ex ao marcar de cabeça e acabar com a vantagem do Feynoord no confronto. Os donos da casa ainda mantiveram a pressão, mas não conseguiram levar uma vantagem maior para o intervalo.

Na segunda etapa, o Milan voltou do intervalo com a mesma pressão ofensiva e o goleiro Wellenreuther confirmou a grande atuação com boas defesas. Porém, tudo ficou mais complicado para o Milan quando Theo Hernandez tentou simular um pênalti, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso logo aos seis minutos. Com um jogador a mais, o Feyenoord passou a gostar do jogo e foi em busca do empate.

Dessa maneira, a pressão dos visitantes surtiu efeito e Julián Carranza, de cabeça, deixar tudo igual no placar aos 27 minutos. Na reta final da partida, o Milan foi para o tudo ou nada, mas as alterações e tentativas dos jogadores não surtiram efeito. Assim, os italianos foram eliminados de forma melancólica da Champions.

