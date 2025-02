Palmeiras avança pela contratação do zagueiro Micael

O Palmeiras avançou para a contratação do zagueiro Micael, do Houston Dynamo (EUA). O clube alviverde ajusta pendências finais com a MLS (Liga de Futebol dos Estados Unidos) para assinar e anunciar a contratação do defensor nos próximos dias. A informação é do “ge”.

O acordo entre as partes está definido. No entanto, toda transferência precisa passar por um crivo da Liga, que dá o aval para qualquer movimentação. A tendência, aliás, é que o anúncio do jogador aconteça na próxima semana.

O Verdão deve desembolsar 5 milhões de euros (cerca de R$ 28,5 milhões). O defensor se encaixa nas características que o Palmeiras procura. Canhoto e com boa saída de bola. Ele, aliás, pode chegar em momento oportuno por lesão de Gustavo Gómez contra o São Paulo.

Micael foi revelado pelo Atlético-MG e fez parte do grupo que conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021. Na sequência, ele acabou negociado pelo Galo com o Houston Dynamo, time que defende desde 2022. Na última temporada da MLS, ele se destacou com dois gols em 42 partidas.

Até o momento, o Palmeiras anunciou a contratação de quatro jogadores para a temporada: Facundo Torres, Paulinho, Martínez e Bruno Fuchs.

