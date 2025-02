Neymar será presidente da Furia na Kings League Brasil

Neymar retornou ao Brasil após 12 anos para ser o rosto da reestruturação do Santos em 2025. Contudo, as atenções do craque não se voltará apenas para a Vila Belmiro. Isso porque o astro foi anunciado nesta quarta-feira (19/02 ) como presidente da equipe Furia na Kings League Brasil. Ele vai dividir o posto com o amigo Cris Guedes, sócio-fundador da organização.

“Todo mundo que me acompanha sabe o carinho e a identificação que eu tenho pela Furia desde o dia zero. Sabe como tento estar presente de alguma forma. Para mim é uma alegria enorme poder agora participar de maneira mais ativa, mesmo que nos bastidores. É claro que sempre que o calendário permitir quero estar junto”, disse Neymar.

Junto com o amigo, Neymar vai começar a montagem do time da Furia e também vai participar dos jogos em momentos ocasionais. Como por exemplo, as partidas da Kings League possuem a opção do ”pênalti do presidente”. Assim, poderemos ver o craque na marca da cal do torneio de Fut 7.

A Furia diz ter acordo alinhado com o Santos e o estafe de Neymar para que as participações do craque na Kings League não afetem seu desempenho como jogador de futebol. Ele só estará presente nas partidas em momentos de folga.

A Kings League Brasil acontecerá entre março e abril, em São Paulo, e já conta com algumas equipes confirmadas, reunindo astros do esporte, da música, streamers e personalidades da internet.

