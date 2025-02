Liverpool e Aston Villa empatam em jogo adiantado da Premier League

Em jogo movimentado em Birmingham nesta quarta-feira (19), Aston Villa e Liverpool ficaram no empate 2 a 2, em jogo adiantado da 29ª rodada da Premier League. Tielemans e Watkins marcaram os gols do time da casa, com Salah e Alexander-Arnold deixando tudo igual para os Reds. Foi o 24º gol do egípcio, além de 15 assistências na competição.

Com o resultado, o Liverpool chega a 61 pontos e abre oito do Arsenal, segundo colocado. No entanto, os Reds têm um jogo a mais agora. A equipe de Birmingham, por sua vez, permanece em nono, com 39.

Os Reds voltam a campo no próximo domingo (22), às 13h30 (de Brasília), fora de casa, no clássico diante do Manchester City. Já o Villa recebe o Chelsea, às 14h30, do sábado (22).

O Liverpool começou o jogo de forma mais contundente do ataque, aproveitando-se da qualidade de seus homens de frente. Mac Allister e Szoboszlai completavam o quarteto para marcar a saída de bola. No ataque, Diogo Jota aparecia bem, no entanto perdeu boa chance logo no início. No entanto, o português aproveitou saída errada de García e rolou para Salah, sem goleiro, abrir o placar aos 28.

Aos poucos, o Aston Villa foi gostando do jogo e passou a ser mais constante no campo ofensivo. Em sua primeira finalização, aos 37, Tielemans empatou. O belga aproveitou bate-rebate na área e venceu Alisson. Em seguida, Diogo Jota teve chance incrível e, na frente de Dibu Martínez, mandou muito mal, para fora. Nos acréscimos, a equipe de Birmingham virou. Digne cruzou na medida para Watkins mandar de cabeça, sem chances para o goleiro brasileiro.

Liverpool empata na segunda etapa

O Villa voltou para o segundo tempo recuado em seu campo, chamando o Liverpool para sair no contragolpe. No início, a estratégia funcionou, e Rashford quase marcou, após passar por Alisson e ver Konaté tirar em cima da linha. Contudo, os Reds estavam bem e chegaram ao empate em saída rápida para o ataque. Alexander-Arnold avançou e rolou para Salah. O egípcio livrou-se da zaga e devolveu para o lateral bater. A bola desviou e matou Dibu: 2 a 2.

Logo após o gol, Arne Slot lançou Darwin Núñez. No primeiro lance, ele isolou em boa condição de marcar. Depois, viu Dibu sair fora da área e cortar um lance em que ele estava sozinho. Por pouco. Do outro lado, Unai Emery também mudou e lançou Malen, que deu trabalho à defesa adversária. Em um lance ajustado, Ramsey teve um gol anulado. Nos acréscimos, Rogers finalizou no alto e perdeu a chance. No entanto, no último lance, Maatsen chutou cruzado e a bola passou raspando a trave do goleiro Alisson.

