Ex-Atlético e Fluminense, Magno Alves abandona aposentadoria para jogar ao lado do filho

O atacante Magno Alves anunciou sua aposentadoria em 2022, após anos de dedicação ao futebol. No entanto, para realizar um sonho, ele decidiu voltar aos campos profissionalmente por mais algum tempo.

Aos 49 anos, Magno retorna ao Atlético Cearense, clube da segunda divisão do Ceará, onde vestirá novamente a camisa do time. O contrato inicial é válido apenas para a disputa do Campeonato Estadual.

A principal motivação para essa nova fase é a oportunidade de jogar ao lado de seu filho, Pedrinho, de 21 anos, que atua como meia no time cearense.

Magno Alves iniciou sua carreira em 1990 e passou por diversos clubes de destaque, como Atlético, Fluminense, Ceará e Sport. O atacante também teve passagens por times do Japão, Coreia do Sul e Qatar.

Seu último clube foi o Caucaia, também do Ceará, onde jogou entre 2020 e 2021.

