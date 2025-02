PSG avança às oitavas da Champions goleando o Brest: 7 a 0

Para surpresa de ninguém, o PSG confirmou, nesta quarta-feira, 19/2, a sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Afinal, no Parc des Princes, goleou impiedosamente o Brest por 7 a 0, no jogo de volta da repescagem da Champions. Como venceu na ida, fora de casa, por 3 a 0, o PSG ratificou todo o favoritismo diante de um rival francês que não perde há 32 jogos consecutivos. No primeiro tempo, marcaram Barcola e Kvaratskhelia (em seu primeiro gol pelo clube desde que deixou o Napoli no início do ano). Na etapa final, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e Mayulu construíram a goleada.

Agora o PSG aguarda o sorteio dos jogos das oitavas de final, que ocorrerá nesta sexta-feira, 21/2, às 7h45 (de Brasília). O certo é que o time jogará a ida em casa e a volta fora. Além disso, seu rival necessariamente será o Barcelona ou o Liverpool, por causa do posicionamento das equipes na fase de pontos corridos.

PSG dominante no primeiro tempo

O início foi lá e cá. Se Barcola quase marcou para o PSG, Simão teve tudo para marcar, mas Marquinhos salvou na linha. Contudo, aos poucos, o PSG foi impondo seu jogo e marcou aos 20. Fabián Ruiz recebeu na sua intermediária de defesa e fez um lançamento incrível para Barcola entrar pela esquerda e chutar cruzado para fazer 1 a 0. O PSG ficou em cima, mandou bola na trave e, aos 39, Kvaratskhelia aproveitou um cruzamento rasteiro da direita que atravessou a área e mandou para a rede.

Paris arrasa na etapa final

O segundo tempo teve o Brest tentando diminuir, com Donnarumma evitando o gol em chute de Melou e em cabeçada de Chaedonnet. Contudo, o PSG foi muito mais efetivo. Aos 14, depois de rondar a área do Brest, Vitinha recebeu e mandou sem chance para Courtois. Em seguida, o Brest arriou os pneus, e tome gol do PSG. Aos 19, Doué recebeu de Gonçalo Ramos na área e fez 4 a 0. Pouco depois, aos 24, Hakimi recebeu pela direita, livre, e cruzou para Nuno Mendes, quase na linha, só tocando para a rede. Aos 30, Doué devolveu o presente a Gonçalo Ramos, e o português fez o sexto gol.

Embora o Brest tenha chegado a fazer um gol com Sima, ele estava impedido. Por outro lado, o PSG ampliou a vantagem. Aos 40, após troca de passes rápida da área, mais parecendo um jogo-treino, Kvaratskhelia rolou para o garoto Mayulu, que entrara pouco antes, para chutar e colocar 7 a 0 no placar.

PARIS SAINT-GERMAIN 7×0 BRES

Repescagem da Champions – Jogo de volta

Data: 19/2/2025

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho (Kimpembe, 27’/2ºT) e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves (Mayulu, 27’/2ºT) e Fabián Ruiz (Lee, 15’/2ºT); Kvaratskhelia, Dembélé (Doué, 15’/2ºT) e Barcola (Gonçalo Ramos, 15’/2ºT. Técnico: Luis Enrique

BREST: Courdet; Zogbe, Chardonnet, Coulibaly e Haidara (Le Cardinal, 25’/2ºT); Lees-Melou (Jonas Martin, 37’/2ºT), Balde (Camara, 15’/2ºT) e Edmilson (Magnetti, 15’/2ºT); Mathias Pereira, Faivre (Doumbia, 25’/2ºT) e Sima. Técnico:Eric Roy

Gols: Barcola, 20’/12ºT (1-0); Kvaratskhelia, 39’/1ºT (2-0); Vitinha, 14’/2ºT (3-0); Doué, 19’/2ºT (4-0); Nuno Mendes, 24’/2ºT (5-0); Gonçalo Ramos, 30’/2ºT (6-0). Mayulu, 40’/2ºT (7-0)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: James Mainwaring e Andrew Madley (ING)

VAR: Michael Salisbury (ING)

Cartões amarelos: Haidara (BRE)