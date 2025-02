PSV amplia sina italiana e elimina a Juventus da Champions na prorrogação

O PSV está nas oitavas de final da Champions League pelo segundo ano seguido. No único jogo que foi para a prorrogação neste play-off de Champions, o time holandês levou o Philips Stadion à loucura nesta quarta-feira (19) ao fazer 3 a 1 em cima da Juventus. Após perder por 2 a 1 em Turim, o PSV devolveu o placar e anotou um gol no tempo extra para deixar os bicampeões europeus para trás.

Aliás, segue a sina dos times italianos na competição. Somente nos play-offs, três equipes deram adeus à competição. Além da Juventus, nesta quarta, Milan e Atalanta caíram na terça (18). Resta apenas a Inter de Milão, um dos possíveis adversários do time holandês – o outro é o Arsenal. O sorteio ocorre na sexta-feira (21).

O jogo

Atrás no placar agregado, o PSV precisava atacar para pelo menos tentar a vaga além do tempo normal. O que se viu, porém, foi um time da casa sem muitos espaços. A equipe até não errava tantos passes, mas, quando chegava no último terço, não encaixava chances perigosas.

Não à toa, o maior “uh” da torcida foi em lance do próprio defensor da Juventus – Cambiasso -, que recuou bola de peito para Di Gregorio, arrepiando até quem não torcia para nenhuma das equipes. O camisa 27 entrou no lugar do zagueiro Renato Veiga, que se machucou ainda com 12 minutos.

As melhores chances da Juventus saíram com Kolo Muani, mas o atacante não conseguiu botar a bola lá dentro. Primeiro, em toque de cabeça para longe após cruzamento de Weah, ainda aos 10′. Depois, no fim, aos 38′, ficou na cara do gol, mas, sem espaço, não conseguiu superar Benítez, perdendo chance clara.

Etapa final

Ao contrário do que houve no primeiro tempo, o PSV começou a encaixar os ataques nos 45 minutos finais. Dessa forma, chegou ao seu primeiro gol com o interminável Perisic. O croata recebeu ótimo passe em jogada de Lang, dominou e chutou sem deixar a pelota cair, anotando um golaço, aos 8′.

Gatti salvou a Juventus aos 14′, quando Luuk de Jong se desvencilhou da marcação e cabeceou firme, com o zagueiro Bianconeri afastando em cima da linha. Aos 17′, uma polêmica. Após cobrança lateral, a zaga do PSV afastou de cabeça e Weah marcou um golaço de fora da área, de primeira, quase rasgando a rede de Benítez. O bandeira viu impedimento de Kelly (improvisado na zaga) na origem da jogada (que de fato ocorreu). O árbitro Slavko Vinčić (ESL), no entanto, não viu interferência do lateral na jogada, concedendo o empate a Juventus.

A Champions não é conhecida como a maior competição de clubes à toa. Afinal, o PSV não se entregou e chegou ao segundo gol, com Saibari, aos 29′. Ótima jogada de Perisic pela direita, de Jong pegou mal na finalização e o marroquino estava lá para conferir com um foguete, mandando o jogo para a prorrogação.

Di Gregorio vira personagem

Logo no primeiro lance de perigo dos 30 minutos extras, o goleiro Di Gregorio precisou operar uma grande defesa em chute do próprio Saibari, que ficou na cara do gol após passe de Lang. Mas o arqueiro italiano voltaria aparecer – e de forma infeliz. Isso porque, após cruzamento rasteiro de Malacia, Kelly cortou e o goleiro se atrapalhou com a bola, a deixando nos pés do zagueiro Flamingo, o herói improvável.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Vlahovic acertou a trave de Benítez, na melhor chance do time italiano na reta final do duelo. No segundo tempo, a Velha Senhora até buscou uma blitz. Mas a vaga era mesmo holandesa.

Próximos passos de PSV e Juventus

Agora, a Juventus se contenta com a Serie A e a Coppa Itália, onde está nas quartas de final. Enfrenta o Empoli, na próxima quarta (26), por vaga na semi. Antes, porém, enfrenta o Cagliari (14º), fora de casa, no domingo (23), pela 26ª rodada. A equipe de Thiago Motta surge na quarta posição do Italiano.

O PSV, por sua vez, tem outra Copa pela frente; a holandesa. Enfrenta o Go Ahead Eagles, na próxima quarta (26), pela semifinal, em jogo único. Na próxima fase da Champions, aguarda o sorteio da sexta-feira para saber se enfrenta Inter de Milão ou Arsenal.

Jogos dos playoffs da Champions

Terça-feira (18/02)

Milan 1 x 1 FEYENOORD (HOL)

Atalanta (ITA) 1 x 3 CLUB BRUGGE (BEL)

BAYERN 1 x 1 Celtic (ESC)

BENFICA 3 x 3 Monaco (FRA)

Quarta-feira (19/02)

DORTMUND 0 x 0 Sporting (POR)

PSG 7 x 0 Brest (FRA)

PSV (HOL) 3 x 1 Juventus – na prorrogação

REAL MADRID 3 x 1 Manchester City

Em CAIXA ALTA, times classificados.

