Betis x Gent: onde assistir, escalações e arbitragem

Betis e Gent se enfrentam em jogo decisivo na Liga Conferência 2024/25. Nesta quinta-feira (20), a bola rola no Benito Villamarin, em Sevilha, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da terceira maior competição de clubes do futebol europeu. No primeiro duelo, o time espanhol encaminhou a classificação com uma grande vitória por 3 a 0, fora de casa, com gols de Antony, Bakambu e Altimira.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Betis

O Betis vive seu melhor momento na temporada e está com a classificação praticamente confirmada para as oitavas de final da Liga Conferência. Além disso, o time cresceu de rendimento desde a chegada do brasileiro Antony, que deve estar novamente entre os titulares nesta quinta-feira. Dessa maneira, nos últimos cinco jogos, o Betis tem três vitórias, um empate e apenas uma derrota, somando todas as competições.

Porém, para o duelo contra o Gent, o técnico Manuel Pellegrini terá apenas o desfalque do português William Carvalho.

Como chega o Gent

Por outro lado, o Gent vai tentar ao menos encerrar esta fase de playoffs da Liga Conferência de forma digna. Isto porque após a derrota em casa por 3 a 0, o time precisa vencer o Betis por três gols de diferença para forçar uma prorrogação.

Contudo, o Gent venceu apenas um dos últimos 14 jogos disputados como visitante.

Betis x Gent

Playoffs da Liga Conferência – (jogo da volta)

Data e horário: quinta-feira, 20/02/2025, às 14h45 (de Brasília).

Local: Benito Villamarin, em Sevilha (ESP).

Betis: Adrián; Ortiz, Bartra, Llorente; Ricardo, Johny, Lo Celso, Isco; Antony, Jesús Rodríguez e Cucho. Técnico: Manuel Pellegrini.

Gent: Roef; Mitrovic, Watanabe, Torunarigha; Samoise, Kums, Ito, Delorge-Knieper, Brown; Sonko, Danzeir. Técnico: Wouter Vrancken.

Árbitro: Damian Sylwestrzak (POL).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

