Garré chega ao Rio para assinar com o Vasco: ‘Preparado’

O jogador Benjamín Garré desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (20), para realizar exames e assinar contrato com o Vasco. O argentino aceitou a oferta do Cruzmaltino de três anos e vestirá a camisa 15.

“Muito feliz por chegar a uma equipe com tanta história, com tantos títulos. Sou consciente de que chego em uma equipe muito grande. Venho com essa intenção, com vontade de ajudar, de competir e de conquistar títulos. Sei que esse clube pede isso, então estou muito feliz”, declarou o atacante em seu desembarque.

Inicialmente, o clube carioca pensou em contar com o atleta por empréstimo. Mas o clube russo insistiu pela compra. Portanto, o Alvinegro desembolsará 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões na cotação atual) e poderá pagar ainda mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões) em bônus. As informações dos valores são do ge.

“Estou preparado (para jogar). Faz quatro semanas que comecei a pré-temporada com o Krylya. As negociações foram extensas, foram complicadas. Há uma semana venho treinando separado, que não é o mesmo ritmo do que treinar com a equipe. Mas me sinto muito bem, me sinto renovado, tenho muita vontade de começar. Me sinto forte, com muita energia”, disse.

Benjamín Garré, novo reforço do Vasco

O meia-atacante Benjamin Garré, de 24 anos, estava em sua terceira temporada pelo Krylya Samara, da primeira divisão russa. Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2023, somou 13 gols e quatro assistências em 58 partidas.

Formado nas categorias de base do Manchester City, chegou ao clube inglês em 2016, mas não chegou a atuar profissionalmente. Em 2020, retornou à Argentina para jogar pelo Racing e, posteriormente, foi emprestado ao Huracán em 2022, onde se destacou e chamou a atenção do futebol russo.

