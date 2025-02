Técnico do Racing rasga elogios ao elenco: ‘Me representa como torcedor’

O Racing deu um grande passo para conquistar a Recopa, na última quinta-feira (20), ao superar o Botafogo por 2 a 0. Não por acaso, após o confronto no Cilindro, em Avellaneda, o técnico Gustavo Costas foi extremamente elogioso para com seus comandados.





Mais do que o resultado em si, o técnico do Racing frisou a sensação de comprometimento que tem quando os vê em campo. Assim, ele aponta que, independente do resultado, isso faz com que os jogadores não apenas o agradem enquanto treinador da equipe, mas também na figura de torcedor confesso da Academia:

“É um time que me representa como torcedor. Pode perder, ganhar, empatar, porque isso é futebol. Mas esses caras merecem. Como eu sempre digo, é um grupo sensacional, que mostra fome, compromisso com o escudo e uns com os outros. Eles fizeram um grande jogo hoje. Ainda há um longo caminho a percorrer e estou muito feliz, as pessoas estão felizes e é para isso que trabalhamos, para levar o Racing ao topo.”

“Saio (do primeiro jogo) feliz. Com certeza eu queria ganhar de 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0, mas é uma final e jogamos como uma final. Empolgados e com o sonho vivo, como todos os racinguistas. Temos que descansar, nos recuperar bem, e continuar trabalhando para que, na quinta-feira, se Deus quiser, possamos trazer a taça pra casa”, acrescentou.

É guerra!

Apesar dos elogios e do reconhecimento, Gustavo Costas não deixou de lado a sensação de cautela. Nesse sentido, ele afirmou que a preparação visando o confronto decisivo, no Nilton Santos, vai ser para “uma guerra”.

“Sabemos muito bem que nada está resolvido, de jeito nenhum. Esse grupo não acredita nisso. Eles sabem que temos que ir para uma guerra no Brasil. Vamos ter que lutar e jogar o jogo. Eles mostraram isso hoje, estavam muito empenhados. No segundo tempo, (os jogadores do Botafogo) quase não chutaram ao nosso gol e acho que poderíamos ter feito mais um”, concluiu o técnico do Racing.

