Lelê, do Fluminense, encaminha saída para o Ceará

Com pouco espaço no elenco do Fluminense, especialmente após a chegada de Everaldo, o atacante Lelê está próximo de uma saída. O jogador de 27 anos está encaminhando sua ida para o Ceará.

Lelê seria mais uma opção de ataque para o técnico do Vozão, Léo Condé, que também receberá Pedro Raul, do Corinthians. Segundo informações do jornalista Victor Lessa, os clubes discutem os detalhes e modelo da negociação para, enfim, chegarem a um consenso. De acordo com o repórter, a contratação está próxima de ocorrer.

O atacante chegou ao Fluminense em 2023 após ótimo Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. Ele anotou 14 gols em 15 jogos pelo Voltaço. Então, foi por empréstimo para o Fluminense, que o contratou junto ao Itaboraí Profute. Em sua primeira temporada, anotou dois gols e três assistências em 37 jogos.

Depois, foi comprado de vez pelo Flu, atuando em 13 partidas e anotando seis gols e duas assistências. Lelê, porém, sofreu uma grave lesão (rompeu o LCA do joelho direito) e ficou fora entre abril de 2024 e o fim de janeiro de 2025. Neste ano, apareceu em três partidas pelo Flu: entrou nos clássicos contra Botafogo e Flamengo e também contra o Boavista. Ao todo, no entanto, foram somente 40 minutos em campo, sem anotar gols ou assistências.

Agora, o Fluminense terá Germán Cano e Everaldo para o setor. Além de Lelê, também deixaram o clube os atacantes John Kennedy (Pachuca-MEX) e Kauã Elias (Shakhtar Donetsk-UCR).

