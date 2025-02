Inter recebe valor milionário do Zenit pela venda de Yuri Alberto ao Corinthians

O Internacional recebeu, enfim, um valor do Zenit pela venda de Yuri Alberto ao Corinthians. O Colorado, afinal vai receeber cerca de R$ 10 milhões pela negociação do atacante. O montante chegou aos cofres do Beira-Rio após os gaúchos acionarem a Fifa em razão dos 10% dos direitos econômicos os quais ainda eram detentores.

Como a ida de Yuri ao Timão envolveu uma troca de cinco jogadores sem valor financeiro direto, o Inter cobrou essa quantia correspondente à venda do atacante de volta ao Brasil. O clube gaúcho, porém,não teve sucesso e acionou a Fifa para tentar retirar alguma quantia. No entanto, os gaúchos chegaram a um acordo com Zenit e Corinthians sem necessidade de intervenção da entidade.

O Inter, afinal, vendeu 90% dos direitos de Yuri Alberto por um valor recorde de 25 milhões de euros (R$ 149,62 milhões pela conversão da época) em janeiro de 2022. Por isso, o Colorado manteve 10% para lucrar em uma eventual transferência futura.

Antes do retorno ao Brasil, Yuri esteve próximo de voltar ao Inter. O conflito entre Rússia e Ucrânia era o trunfo do presidente Alessandro Barcellos. Mas o atacante, para ficar próximo da família, decidiu seu futuro pelo clube de São Paulo.

