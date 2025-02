Nuno Moreira chega ao Rio para se apresentar ao Vasco e crava: ‘Time muito grande’

O atacante Nuno Moreira desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (22). Contratado junto ao Casa Pia, de Portugal, o ponta de 25 anos se apresentará à tarde no CT Moacyr Barbosa para ser submetido a exames médicos e, em seguida, assinar contrato.

Esta será a primeira experiência de Nuno fora da Europa, o que leva a encarar a oportunidade como uma grande desafio na carreira. Ele revelou, aliás, que vestirá a camisa 17 cruz-maltina.

“Escolhi a o número 17. Espero que seja uma boa experiência. O Brasil será um lugar de fácil adaptação, pela língua, pela cultura, pela comida. Estou muito feliz de estar aqui porque o Vasco é um time muito grande, com ligações a Portugal também. Estou ansioso para começar”, afirmou ele, que se sente pronto para ficar à disposição após ser regularizado, visto que estava jogando pelo time português. O Vasco pagará o valor da multa rescisória de aproximadamente 3,5 milhões de euros (R$ 19,9 milhões) pela compra do jogador. O pagamento será em parcelas. “O que posso prometer aos torcedores é dar 100% do que tenho de mim em campo. Foi assim que ui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho. Mas estou muito contente de estar aqui. E essa fase da minha vida requer um clube grande, assim como o Vasco é”, acrescentou o jogador.

Opções para o setor ofensivo do Vasco

Nuno Moreira se junta, portanto, a Benjamin Garré, que desembarcou na última quinta (20), para reforçar o setor ofensivo do Vasco, que tem sido o motivo de maior preocupação atualmente para o técnico Fábio Carille.

Além da dupla, o Cruz-Maltino tem negociação em estágio avançado por Brahian Palacios, do Atlético-MG, bem como o colombiano Neyser Villarreal, artilheiro do Sul-Americano Sub-20 e que joga no Millionarios (COL). O angolano Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR), é outro nome que pode aparecer em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.