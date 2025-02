Asensio brilha, e Aston Villa bate o Chelsea, de virada, pela Premier League

Em um confronto direto na luta por vagas na próxima edição da Champions League, o Aston Villa bateu o Chelsea, de virada, por 2 a 1, no Villa Park, em Birmingham, pela 26ª rodada da Premier League. Enzo Fernández abriu o placar, enquanto Asensio se destacou com dois tentos para os donos da casa. Nesse sentido, com o resultado, os donos da casa ganharam posições e estão em 7ª, com 42 pontos. A equipe azul caiu para 6º, agora com 43.

Na próxima rodada, o Aston Villa visita o Crystal Palace, no Selhurst Park, na terça-feira (25), às 16h30 (de Brasília). Os Blues, por sua vez, entram em campo no mesmo dia, entretanto um pouco mais tarde, às 17h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, diante do lanterna, Southampton.

Gol relâmpago

Fora de casa, os Blues tentaram se impor nos primeiros minutos e conseguiram abrir o placar. Assim, Enzo Fernández tentou a primeira jogada, porém estava em posição de impedimento. No entanto, na segunda, aproveitou o espaço para colocar o Chelsea na frente.

Donos da casa em cima

Ao longo do primeiro tempo, o Aston Villa tentou chegar ao empate, sobretudo com Watkins. Entretanto, faltou pontaria para o jogador, que parou na boa atuação do sistema defensivo azul. Do outro lado, Nkunku foi um jogador perigoso, mas também não acertou o alvo, ainda no primeiro tempo.

Blues pressionam

Na volta do intervalo, o Chelsea foi para cima para tentar carimbar o triunfo e ampliar o placar. Em duas boas chegadas, Pedro Neto até acertou o alvo, mas parou no arqueiro campeão do mundo, Emiliano Martínez.

Espanhol estufa a rede

Quando tudo parecia controlado para os visitantes, o Aston Villa chegou ao empate. Dentro da área, Asensio teve condições de finalizar e igualar o marcador após passe de Rashford. Os Blues chegaram com perigo em mais duas oportunidades, com Palmer e Enzo Fernández, porém não conseguiram superar o arqueiro argentino.

Brilha a estrela

Ao longo do segundo tempo, ambas as equipes tiveram chance de voltar à frente no placar, mas foi o time de Birmingham que tirou o coelho da cartola na reta final da partida, novamente com Asensio. Na jogada, aliás, Jorgensen aceitou e viu a bola morrer no fundo de sua meta. Na reta final, o Villa segurou o resultado e garantiu os três pontos na Premier League.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (21/2)

Leicester 0x4 Brentford

Sábado (22)

Everton 2×2 Manchester United

Bournemouth 0 x 1 Wolverhampton

Arsenal 0 x 1 West Ham

Fulham 0 x 2 Crystal Palace

Ipswich 1 x 4 Tottenham

Southampton 0 x 4 Brighton

Aston Villa 2 x 1 Chelsea

Domingo (23)

Newcastle x Nottingham Forest – 11h

Manchester City x Liverpool – 13h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.