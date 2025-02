Matheus Gonçalves explica golaço em goleada que valeu título ao Flamengo

O atacante Matheus Gonçalves foi um dos destaques do Flamengo na conquista da Taça Guanabara, neste sábado (22), contra o Maricá, em goleada por 5 a 0 no Maracanã. Ao apito final, antes mesmo de levantar o troféu, o jogador de 19 anos falou sobre seu golaço, o que fechou o massacre rubro-negro. Após estonteante troca de passes do Fla, o jogador driblou, tabelou com Wallace Yan e tocou de cavadinha na saída do goleiro. Ele explicou como se deu este tento.

“Isso é fruto de muito trabalho, um gol desse. A gente treina todo dia. Eu até brinco com todo mundo aqui que cara a cara é só cavar, porque o goleiro vem “fazendo o xis”. Então, graças a Deus pude fazer o gol e vir essa vitória para conquistar essa Taça Guanabara”, revelou.

LEIA MAIS: Atuações do Flamengo contra o Maricá: show, goleada e título no Maracanã

O craque Arrascaeta, aliás, foi flagrado aplaudindo após o golaço do jovem jogador. Perguntado se ouviu algo do uruguaio depois do gol, Matheus negou, mas agradeceu a companhia do atleta.

“Não, falou nada não. Mas me sinto honrado. Muito bom trabalhar com ele e aprender com ele no dia a dia”, disse.

Por fim, o meia-atacante brincou. Afinal, o elenco do Flamengo ganha folga neste domingo (23), o que significa que Matheus Gonçalves vai para “festa”, como o próprio jogador revelou.

“Muito bom, muito gratificante. A gente ganha e graças a Deus a gente pode jogar bem. Agora é curtir os três pontos e aproveitar, né, esse sábado maravilhoso porque amanhã é folga então vamos para a festa”, brincou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.