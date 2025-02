Villasanti dispara contra árbitro de jogo do Grêmio: ‘Essas coisas não podem acontecer’

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado (22), mas isso não evitou que o tricolor reclamasse da arbitragem de Jonathan Pinheiro (RS). Ao fim do duelo, que abria a semifinal do Campeonato Gaúcho para gremistas e jaconeros, o capitão do Imortal demonstrou irritação com o árbitro.

LEIA MAIS: Grêmio formaliza proposta ao San Lorenzo por Jhohan Romaña

“Tínhamos que fazer o dever de casa. Sabíamos da dificuldade por causa do jogo na casa deles, que não fizemos um bom jogo. O time deles vêm treinando há um tempo. Mas não posso deixar de falar do que aconteceu no primeiro tempo, né. A gente pode cometer erro, mas cometer um erro desse tamanho numa semifinal acho que não é possível. No terceiro gol, ele (árbitro) tentou compensar, mas mesmo assim ele acabou atrapalhando a gente. A gente trabalha muito, tenta melhorar, mas essas coisas não podem acontecer. A gente fica muito chateado, mas agora é trabalhar e buscar o resultado lá em Caxias” disse o capitão.

O lance a qual o paraguaio se refere é um pênalti de Abner em Monsalve, na reta final do primeiro tempo. O colombiano se antecipou ao zagueiro e chegou primeiro na bola. O defensor, desatento, chutou o adversário de maneira acintosa dentro da área, em infração ignorada por Jonathan Pinheiro e o árbitro de vídeo Douglas da Silva (RS).

Com a vitória, o Grêmio está próximo de avançar à final do Gauchão. Precisa apenas empatar com o Juventude na volta, no próximo sábado (1º de março), para chegar à sua oitava final consecutiva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.