Liverpool passeia em Manchester e derrota o City com facilidade

Pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool derrotou o Manchester City por 2 a 0, neste domingo (23), no Etihad Stadium, em Manchester. Os gols, ambos no primeiro tempo, foram de Salah e Szoboszlai. Com o resultado, os Reds dispararam na ponta da tabela do Campeonato Inglês, com 64 pontos em 27 jogos. O Arsenal, vice-líder, soma 53, com uma partida a menos. Os citizens, por fim, se mantiveram na quarta posição, com 44….

Na próxima quarta (26), novamente pela Premier League, o City vai a Londres enfrentar o Tottenham. Já o Liverpool recebe o Newcastle, na mesma data e pela mesma competição.

Tubarão inofensivo

O City até que tentou, tocou a bola e tentou envolver o adversário, mas sucumbiu diante de um Liverpool inegavelmente em melhor fase técnica e tática. Desse modo, quando conseguiram escapar do domínio dos anfitriões, os Reds castigaram duramente. Aos 14, após cobrança rasteira de escanteio, Salah recebeu na área e abriu o marcador.

Pouco mais de 20 minutos depois, o egípcio fez grande jogada, serviu Szoboszlai e o húngaro dobrou a vantagem do líder. Pouco antes, contudo, na jogada mais aguda do City, Marmoush teve gol corretamente anulado por impedimento.

Esta, todavia, foi a grande oportunidade dos donos da casa. Em suma, com Doku e Savinho, o time de Guardiola até ensaiou uma pressão, que se confirmou infrutífera até o apito final.

Segundo Tempo

O panorama se manteve na segunda etapa e o Liverpool só não aumentou sua vantagem aos 11 porque o gol de Curtis Jones foi anulado por um impedimento bem ajustado. Sete minutos depois, foi Éderson que impediu o terceiro gol ao fazer grande defesa em conclusão de Luis Díaz.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (21/2)

Leicester 0x4 Brentford

Sábado (22)

Everton 2×2 Manchester United

Bournemouth 0 x 1 Wolverhampton

Arsenal 0 x 1 West Ham

Fulham 0 x 2 Crystal Palace

Ipswich 1 x 4 Tottenham

Southampton 0 x 4 Brighton

Aston Villa 2 x 1 Chelsea

Domingo (23)

Newcastle 4×3 Nottingham Forest

Manchester City 2×0 Liverpool

