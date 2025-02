Bayern goleia o Frankfurt e segue tranquilo na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique segue soberano na liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo (23), a equipe bávara goleou o Eintracht Frankfurt, na Allianz Arena, por 4 a 0, pela 23ª rodada da Bundesliga. Olise, Ito, Musiala e Gnabry marcaram os gols do time, que segue mais líder do que nunca na competição.

Agora, o Bayern volta a ficar oito pontos à frente do Bayer Leverkusen (58 a 50), que fez 2 a 0 no Hosltein Kiel, fora de casa, no último sábado. Já o Eintracht Frankfurt segue em terceiro, com 42.

Na próxima sexta-feira (28), às 16h30 (de Brasília), o Bayern visita o Stuttgart pela 24ª rodada do Alemão. O Frankfurt, por sua vez, recebe o Bayer Leverkusen, às 14h30, de sábado (1º de março).

Como de costume, o Bayern dominou o primeiro tempo, com mais posse de bola e finalizações, mesmo com o artilheiro Kane no banco. Contudo, o Frankfurt teve suas chances, como uma com Ekitite logo no início. Olise também desperdiçou a sua oportunidade. Os bávaros quase abriram o placar com Musiala, que finalizou e viu o zagueiro tirar em cima da linha.

Nos acréscimos, a pressão do Bayern deu resultado. Em grande passe de Musiala, Sané entrou na área pela esquerda e cruzou para Olise empurrar para a rede.

Bayern mata o jogo na etapa final

O Frankfurt voltou do intervalo assustando com Wahi, que havia acabado de entrar. O atacante pegou mal na frente de Neuer. Aos 16 minutos, quem falhou foi Trapp. O goleiro foi muito mal em cobrança de escanteio e a bola sobrou limpa para Ito guardar. Sem serem muito ameaçados, os bávaros lançaram Kane e Davies. Contudo, quem perdeu grande oportunidade foi Sané, que roubou a bola do zagueiro e, na cara do goleiro, tirou muito e mandou para fora.

Aos 38 minutos, veio o gol mais bonito do jogo. Sané roubou a bola e tocou para Musiala. O jovem meia deixou um para trás, avançou e na entrada da área caiu. No entanto, foi mais rápido que os defensores, levantou-se e conseguiu uma bonita finalização, vencendo Trapp. No último lance, Gnabry recebeu de Coman e bateu na saída do goleiro para sacramentar a goleada na Allianz Arena.

Jogos da 23ª rodada do Alemão

Sexta-feira (21/2)

Freiburg 5×0 Werder Bremen

Sábado (22)

Wolfsburg 1×1 Bochum

Mainz 1×1 St. Pauli

Borussia M’Gadbach 0x3 Augsburg

Hosltein Kiel 0x2 Bayer Leverkusen –

Borussia Dortmund x Union Berlin

Domingo (23)

RB Leipzig 2 x 2 Heidenheim

Bayern de Munique 4 x 0 Eintracht Frankfurt

Hoffenheim x Stuttgart – 15h30

