Fluminense vence o Bangu, não convence, mas avança às semifinais do Carioca

Aos trancos e barrancos, mas o Fluminense está classificado às semifinais do Campeonato Carioca. A vitória por 3 a 2 sobre o Bangu, no Maracanã, serviu de retrato para o que foi a Taça Guanabara do Tricolor: um time ensosso, com muitas dificuldades, mas que, apesar de tudo, se sustenta no peso da camisa.

O Tricolor das Laranjeiras avançou às semis na terceira colocação da Taça Guanabara, com 17 pontos. Nesse cenário, os comandados de Mano Menezes reencontrarão o Flamengo de Filipe Luís na próxima fase da competição estadual. Volta Redonda e Vasco fecham a outra chave do mata-mata. O Botafogo, por sua vez, terminou a competição em nono lugar e sequer garantiu vaga na Taça Rio.

O Flu se despede da Taça Guanabara com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas em 11 partidas disputadas. Além disso, a equipe marcou os 13 gols – mesmo número de Vasco e Volta Redonda – e sofreu nove.

Primeiro tempo

O Fluminense começou o jogo com uma postura mais ansiosa e, apesar do domínio da posse de bola, a primeira chance foi do rebaixado Bangu. Hygor disparou pelo lado direito do ataque e cruzou para área tricolor, mas o zagueiro Ignácio estava atento e deu um carrinho para tirar o perigo. O mandante passou a fazer o que se esperava dele nos minutos seguintes, com mais pressão no campo ofensivo do Alvirrubro, imprimindo mais velocidade e causando desconforto ao adversário.

Os três minutos de pressão tricolor resultaram em… gol. Fuentes encontrou Cano livre na área, pela segunda vez consecutiva, e o atacante soltou uma bomba. A bola, então, desviou na marcação, e o volante Juan Sánchez empurrou para dentro da própria meta na tentativa de afastá-la. Mas a partir daí, o jogo voltou a ter o esboço do início, mais ameno, com um Flu menos agressivo e um Bangu confortável.

E assim seguiu o duelo: o Tricolor com domínio da posse e presença no ataque, mas uma atuação ensossa. A equipe de Mano Menezes apresentou muita dificuldade para quebrar a marcação do Bangu e, em contrapartida, o sistema defensivo também não conseguia impedir as – poucas – subidas do lanterna. Até que aos 43 minutos, Ítalo disparou pelo lado esquerdo, como já havia feito antes, cruzou para a área do Flu, e Freytes marcou contra.

O desempenho tricolor diante do lanterna Bangu, que chegou ao Maracanã sem ter vencido uma partida sequer, causou insatisfação aos torcedores e aos próprios jogadores, que expressivamente se incomodavam. O time deixou o campo para o vestiário sob vaias no Maracanã.

Segundo tempo

A etapa final serviu para compensar às expectativas dos torcedores presentes no Maracanã. O que se viu no início? Um time superior tecnicamente contra outro que não somou cinco pontos no campeonato – em 11 jogos. Com início avassalador, o Tricolor contou com Canobbio e Serna, que entrou no intervalo, para se impor e e praticamente definir a partida aos 12 minutos.

Os primeiros 20′ compensaram toda primeira etapa morna da partida. Isso porque mesmo em desvantagem considerável no placar, o Bangu disparou ao ataque e conseguiu um pênalti aos 16′. João Veras cobrou no meio e deslocou o goleiro Fábio para colocar o Alvirrubro de novo no jogo.

FLUMINENSE 3×2 BANGU

Campeonato Carioca – 11ª rodada

Data e horário: 23/02/2025, às 18h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Juan Sánches, 14’/1ºT (1-0); Freytes, 43’/1ºT (1-1); Canobbio, 08’/2ºT (2-1); Serna, 12’/2ºT (3-1)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima/1′,2ºT) e Arias; Riquelme Felipe (Serna, 1’/2ºT), Cano (Everaldo, 29’/2ºT) e Canobbio. Técnico: Mano Menezes

BANGU: Victor Brasil; Vitinho, Kavem, Ramom e Ítalo; Alex Moretti, Juan Sánchez (Léo Guerra, 29’/2ºT), João Felipe, Diogo Correia (Lucas Nathan, 29’/2ºT) e Hygor; Victor Mendes (João Veras, 1’/2ºT). Técnico: Júnior Lopes

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Márcia Alves

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões Amarelos: Freytes (FLU); Vitor Mendes e Ítalo (BAN)

Cartões Vermelhos:

