Abel pede união após classificação e rebate críticas: ‘No Brasil, todo treinador é burro’

Foi no sufoco, mas o Palmeiras conseguiu garantir a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, ao bater o Mirassol por 3 a 2, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Estadual. Após a partida, o técnico Abel Ferreira fez um forte desabafo e pediu união da torcida para seguir com o sonho do tetra.

“Queria lembrar o torcedor palmeirense que estamos vivendo o período mais vitorioso da história do clube. Fico triste e desiludido quando vejo torcedores pensando que só o treinador é o ‘burro’. Depois que as coisas acontecem, é muito fácil. Mesmo com um elenco extremamente curto, temos que dar respostas, mas não se deixem influenciar por nada. O Palmeiras nunca teve força na mídia e nunca vai ter. Temos que nos unir mais do que nunca. Unidos somos temidos. Vamos lutar contra tudo e contra todos. Por favor, vamos nos unir”, disse Abel, que seguiu.

“Precisamos que os torcedores acreditem na gente. Se caíssemos, todos diriam que nossa campanha foi terrível. E não foi. Olhem os pontos que fizemos. Essa é a melhor fase da história do Palmeiras e, repito, não se deixem influenciar por aqueles que desejam o mal do clube. Não posso aceitar que um palmeirense só seja palmeirense quando ganha”, completou.

Abel critica calendário e parte da mídia

Além disso, Abel voltou a cutucar o calendário do futebol brasileiro e criticou parte da mídia dizendo que ”todo técnico é burro” para alguns torcedores.

“Já estou aqui há cinco anos e todos percebem o futebol, menos o treinador. No Brasil, todo mundo percebe tudo, só o treinador é o ‘burro’. Decidimos dividir o grupo entre A e B, e mesmo assim não deu para evitar lesões e coisas assim. É fácil falar pois ganhamos. A Federação Paulista precisa pensar seriamente nos moldes do campeonato. Não é justo que a Ponte tenha feito os pontos que fez e, ainda assim, tenha ficado fora. Nós poderíamos ter ficado fora também, com 23 pontos. Isso deve ser repensado”, falou o português.

Por fim, sobrou elogios para os Crias da Academia. Contra o Mirassol, o jovem Allan garantiu a vitória do Palmeiras, após boa jogada de Luighi.

“O melhor treinador do mundo, o Guardiola, sempre disse que era bom pois tem jogadores bons. Sou assim também. Tenho medo que critiquem os miúdos e tirem a confiança deles. Precisamos muito deles. Vou fazer com esses o mesmo que fiz com os outros. Ainda bem que o treinador se lembrou de dividir o grupo e hoje tinha todos os atletas da base preparados para uma decisão. Sem dúvidas, o Palmeiras trabalha muito bem na base”, finalizou.

