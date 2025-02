Leila publica meme após classificação do Palmeiras no Paulistão: ‘Estão mais calmos?’

A vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol na noite deste domingo, em combinação com a derrota da Ponte Preta para o Red Bull Bragantino em Campinas, assegurou ao Verdão a segunda posição do Grupo D, com os mesmos 23 pontos do São Bernardo, vencedor da chave por conta de um triunfo a mais. O Tigre do ABC, aliás, será o adversário alviverde nas quartas de final.

Não é a primeira vez que Leila faz uso da frase em sua gestão presidencial no clube. Em agosto de 2023, quando a equipe avançou para a fase de quartas de final da Libertadores, diante do Atlético-MG, a dirigente perguntou se a calmaria havia tomado conta dos palmeirenses. Recentemente, quando o clube anunciou a contratação de Paulinho, mais uma vez a mandatária usou a frase. Isso porque havia grande ansiedade na torcida para o anúncio oficial, mesmo com o acerto copnclúido entre as partes.