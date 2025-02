Vasco perde Paulinho, suspenso, para duelo contra o Flamengo

Ao bater o Botafogo no último domingo (23), o Vasco garantiu vaga na semifinal do Carioca, onde enfrentará o Flamengo. Para este jogo, porém, o Cruz-Maltino terá um novo desfalque.

Afinal, o volante Paulinho sofreu o terceiro amarelo e está fora da partida de ida, que ocorrerá no sábado (1º de março), no Maracanã. Assim, o camisa 18 cumprirá suspensão automática no primeiro duelo do Clássico dos Milhões. Ele é, no entanto, a única baixa por acúmulo de cartões amarelos para o time do técnico Fábio Carille.

LEIA MAIS: Carille comemora classificação, mas alerta: ‘Em relação aos outros três do Rio, o Vasco está um passinho atrás’

Além de Paulinho, que entrou aos 26′ do segundo tempo e levou amarelo cinco minutos depois, outros três jogadores também corriam risco de ficarem suspensos. Eram eles: Léo Jardim, Jair e Mateus Carvalho. Todos passaram ilesos. O primeiro, titular absoluto, pouco trabalhou. Jair, por sua vez, entrou já aos 45+3′ da etapa final. Já Cocão sequer foi a campo.

Os jogadores, no entanto, estão ‘livres’ agora. Afinal, o Campeonato Carioca zera os cartões para as semifinais, o que significa que a contagem voltará do zero para os prélios finais. Vasco e Flamengo se enfrentam nos próximos sábados (1º e 8) por vaga na final. Por conquistar a Taça Guanabara, o arquirrival do Cruz-Maltino leva vantagem de dois resultados iguais. A outra semifinal é entre Volta Redonda e Fluminense, com o Esquadrão de Aço também podendo usufruir de vantagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.